Как обмануть инфляцию и жить комфортно – советы финансистов

Рост цен не обязательно означает отказ от привычного уровня жизни. Экономисты разработали массу хитрых лайфхаков, которые позволяют убрать лишние расходы, заранее зафиксировать цены и еще заставить свободные деньги работать. О некоторых правилах домашней экономики – в материале Zakon.kz.

Как снизить "личную инфляцию"?

В июле 2026 года годовой рост цен в Казахстане замедлился до 10,2% против 10,3% в июне. Однако расходы той или иной конкретной семьи могут либо обгонять официальный показатель, либо, наоборот, отставать от него. Финансовый консультант Турар Абди объясняет это разницей между государственной и личной потребительской корзиной.

БНС ежемесячно отслеживает цены на 508 товаров и услуг, причем каждая позиция имеет свой вес в расчете.

"Официальная инфляция – это "средняя температура по больнице". Она объединяет расходы и предпринимателя в Алматы, и пенсионера в Актобе, и фермера в ауле", – поясняет эксперт.

Так, в июле продукты в среднем подорожали на 10,1% за год, безалкогольные напитки – на 13,6%. Бензин – на 15,3%. Среди платных услуг аренда жилья подорожала на 14,6%. Одновременно овощи подешевели на 10,2%, фрукты и ягоды – на 0,8%.

"Если вы не покупаете новую машину, не делаете ремонт, придерживаетесь правильного питания с сезонными овощами и фруктами и живете в собственной квартире – ваша личная инфляция вполне может быть близка к официальным 10,2%". Турар Абди

А вот у арендатора с автомобилем и большими расходами на продукты ситуация иная. Если вы снимаете квартиру в аренду (+14,6%), регулярно покупаете мясо (+15,8%), заправляете машину бензином (+15,3%), обновляете гардероб (+11,1%) и водите детей по кружкам – ваша личная инфляция легко составит от 18 до 25% в год.

Поэтому защищать семейный бюджет нужно не от средней цифры расходов, а от конкретных трат, которые растут быстрее всего.

Заплатить сегодня за цену завтрашнего дня

Самый простой прием работает с услугами, которыми человек точно будет пользоваться, – уверяет еще один финансист, старший специалист инвестиционной компании Ергазы Таубаев.

Годовой абонемент в спортзал, обучение, медицинская программа или обслуживание автомобиля позволяют заранее зафиксировать стоимость. Если тариф в течение года вырастет, оплаченный период останется по прежней цене.

"Фактически сегодняшние деньги оплачивают будущую услугу по сегодняшнему тарифу". Ергазы Таубаев

При этом эксперт предупреждает: предоплата имеет смысл только для действительно необходимых расходов. Неиспользованный абонемент остается лишней тратой независимо от размера скидки.

Рассрочка: получить вещь сейчас, а платить потом

Беспроцентная рассрочка на необходимую покупку при определенных условиях тоже может оказаться выгоднее полной оплаты.

Допустим, техника стоит 600 тыс. тенге. При рассрочке на 12 месяцев без процентов покупатель выплачивает по 50 тыс. тенге ежемесячно вместо того, чтобы отдать всю сумму сразу.

Товар уже у него, а большая часть денег остается в распоряжении еще несколько месяцев. Если свободные средства в это время приносят доход (например, на депозите), часть стоимости покупки компенсируется этим доходом.

"Особенно хорошо система работает в акционные периоды, когда можно взять рассрочку на 1,5 или даже 2 года". Ергазы Таубаев

И вновь предостережение: надпись "0%" сама по себе ничего не гарантирует. Нужно сравнить цену товара при полной оплате и в рассрочку, проверить комиссии, страховки и другие обязательные платежи.

Пусть деньги работают всегда и везде

Допустим, вы приглядели нужную и дорогую вещь и копите крупную сумму. Не нужно, чтобы деньги ждали "своего часа" несколько недель или месяцев.

Для таких накоплений подходят накопительные счета и короткие депозиты с приемлемыми условиями снятия. Средства остаются доступными, но до покупки успевают принести доход. Турар Абди предлагает сравнивать доходность не только с официальным показателем, но и с собственной динамикой расходов:

"Если ваша личная инфляция составляет 15%, а ваш депозит приносит 14% – вы медленно теряете покупательную способность". Турар Абди

Сберегательные вклады в Казахстане сейчас дают 18-20% ГЭСВ. Для средств, которые не понадобятся в ближайшее время, такая доходность позволяет компенсировать рост расходов.

Для более длинного горизонта доступны корпоративные облигации, акции и ETF. Но здесь вместе с потенциальной доходностью появляется рыночный риск, поэтому деньги на ближайшие расходы не стоит смешивать с долгосрочными инвестициями.

Если все равно придется платить, лучше платить сразу

Есть расходы, от которых отказаться уже нельзя, а можно только выбрать время: техническое обслуживание автомобиля, лечение зубов, необходимый ремонт, замена изношенной техники и т. д.

Если стоимость такой услуги или товара растет быстрее остальных расходов, ожидание означает покупку по более высокому ценнику.

"Советую расходы на ближайшие 6-12 месяцев разделить на те, от которых можно отказаться, и те, которые все равно придется понести. Вторую группу почти всегда выгоднее закрыть заранее". Ергазы Таубаев

А как за границей?

Иностранные СМИ тоже предлагают массу хитростей, которые помогут жить более экономно. Так, немецкая газета Tagesschau предлагает начать с автомобиля. Если убрать из багажника вещи, которые постоянно там лежат без необходимости, машина станет легче и будет расходовать меньше топлива.

Другой подход предлагает MarketWatch из США: не сокращать все расходы подряд, а определить, за что человек действительно готов платить.

Например, если семья не хочет отказываться от ежегодной поездки на море, необязательно урезать сам отпуск. Можно отказаться от ежедневного кофе навынос, двух-трех подписок, которыми почти не пользуются, доставки еды и спонтанных покупок на маркетплейсах.

Если эти расходы дают меньше удовольствия, чем отпуск, их сокращение позволит сохранить главное, не увеличивая общий бюджет.

А вот наш совет – от Zakon.kz. При сохранении сбережений имеет значение не только изменение стоимости актива, но и расходы на его приобретение и продажу.

Так, если вы решили вложиться в золото, выбирайте инвестиционные монеты или слитки, на которые распространяется освобождение от НДС. В Казахстане в предусмотренных законом случаях инвестиционное золото продается без этого налога: при покупке на 1 млн тенге экономия относительно облагаемой НДС покупки составит до 160 тыс. тенге при ставке 16%.

Но есть и нюанс: перед сделкой сравните цену золота с рыночной и узнайте стоимость обратного выкупа. Если продавец сильно завышает цену или потом готов купить золото значительно дешевле, разница может полностью съесть налоговую экономию.

Единственный способ сохранить и приумножить капитал – брать контроль над личным бюджетом в свои руки и грамотно инвестировать. "Обмануть" рост цен полностью невозможно. Но можно заставить инфляцию работать по вашим правилам.

Ранее мы рассказали, что делать вкладчикам, если банк начал снижать ставку по депозиту.