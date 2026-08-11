Курс доллара меняется: чего ждет финансовый рынок в сентябре 2026 года

Рекордное укрепление тенге изменило расстановку сил на валютном рынке, но пока не ясно, насколько устойчивым окажется этот тренд. Последний опрос ведущих финансистов Казахстана показывает, как изменились ожидания по доллару и другим макроэкономическим показателям, сообщает Zakon.kz.

Что оказывает поддержку тенге?

Ассоциация финансистов Казахстана (АФК) провела очередной опрос представителей банковских, страховых и брокерских организаций, а также аналитических и казначейских подразделений о перспективах курса доллара, инфляции, ВВП, базовой ставки и цен на нефть. Исследование показало оптимистичный взгляд экспертов на национальную валюту и инфляцию.

Одновременно участники рынка стали немного лучше оценивать перспективы экономического роста, хотя ожидают дальнейшего снижения цен на нефть.

Средний прогноз курса доллара на начало сентября снизился до 480,2 тенге, тогда как месяцем ранее эксперты ожидали 483,3 тенге. На горизонте 12 месяцев прогноз также улучшился – с 520,4 до 512,2 тенге за доллар.

АФК связывает укрепление ожиданий по тенге с несколькими факторами. На валютный рынок влияют увеличившиеся продажи иностранной валюты в рамках операций НБРК, конвертация валютной выручки экспортерами и субъектами квазигосударственного сектора, а также подготовка крупных компаний к квартальным налоговым платежам.

Инфляция будет постепенно отступать

Одновременно снизились инфляционные ожидания. Прогноз роста цен на ближайшие 12 месяцев уменьшился с 10,4 до 10,1%. Оценка связана с замедлением текущей инфляции. В июле месячный рост цен снизился с 0,8 до 0,6%, а годовая инфляция – с 10,3 до 10,2%.

Дополнительное давление на цены оказывают укрепление тенге и признаки замедления внутреннего спроса. Это создает для НБРК больше пространства для постепенного смягчения денежно-кредитной политики.

Именно снижение базовой ставки стало одним из наиболее заметных ожиданий августовского опроса.

60% респондентов ожидают, что 4 сентября НБРК снизит базовую ставку до 16,5%. Еще 28% прогнозируют ее сохранение на нынешнем уровне 16,75%, а 12% допускают повышение.

Сентябрьское решение будет принято одновременно с публикацией обновленного макроэкономического прогноза НБРК. От него во многом будет зависеть дальнейшая траектория денежно-кредитной политики до конца года.

На горизонте 12 месяцев эксперты ожидают базовую ставку на уровне 14,75%. Это означает, что при дальнейшем замедлении инфляции участники рынка рассчитывают на постепенное смягчение денежно-кредитных условий.

При этом снижение ставки, по оценке АФК, не будет быстрым. Сохраняющиеся проинфляционные риски будут ограничивать пространство для более резкого смягчения. Средняя ожидаемая реальная ставка через год составляет 4,65% против нынешних 6,55%.

Экономика может ускориться

Прогноз роста ВВП на ближайшие 12 месяцев также улучшился – с 4,6 до 4,7%. Эксперты связывают это с постепенным смягчением финансовых условий, реализацией крупных инфраструктурных проектов, нормализацией нефтедобычи и экспортных поставок, ростом транспортно-логистической активности и вводом новых мощностей в обрабатывающей промышленности.

Прогноз по Brent, напротив, ухудшился. Через год эксперты ожидают цену 77,3 доллара за баррель против 80 долларов в предыдущем опросе. Для сравнения: текущий уровень в исследовании АФК оценивается примерно в 84 доллара.

Снижение прогноза связано с ожиданиями постепенного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. При этом риски перебоев с поставками через Ормузский пролив, по оценке экспертов, будут ограничивать потенциал дальнейшего падения нефтяных цен.

Отметим, что сегодня, 11 августа 2026 года, по официальным данным Нацбанка РК, курс доллара составляет 466,08 тенге, евро – 538,56 тенге, рубля – 5,65 тенге.