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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 13 августа

купюры США, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 12:33 Фото: pexels
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 13 августа 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 465,19 тенге, евро – 536,55 тенге, рубля – 5,61 тенге.

Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Астаны

Средний курс покупки доллара в Астане – 462,99 тенге, продажи – 469,97 тенге.

Средний курс покупки евро в Астане – 535,97 тенге, продажи – 545,97 тенге.

Средний курс покупки рубля в Астане – 5,25 тенге, продажи – 5,55 тенге.

Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Алматы

Средний курс покупки доллара в Алматы – 465,47 тенге, продажи – 467,44 тенге.

Средний курс покупки евро в Алматы – 534,34 тенге, продажи – 539,16 тенге.

Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,37 тенге, продажи – 5,51 тенге.

Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Шымкента

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 465,54 тенге, продажи – 467,57 тенге.

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 515,83 тенге, продажи – 539,98 тенге.

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,35 тенге, продажи – 5,42 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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