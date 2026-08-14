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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 14 августа

Разная валюта, разные валюты, обменник, обменники, обмен валют, курс валют, обмен валюты, курс валюты, доллары, евро, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 11:13 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 14 августа 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 465,08 тенге, евро – 536,52 тенге, рубля – 5,56 тенге.

Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Астаны

Средний курс покупки доллара в Астане – 462 тенге, продажи – 469,1 тенге.

Средний курс покупки евро в Астане – 532,9 тенге, продажи – 542,9 тенге.

Средний курс покупки рубля в Астане – 5,22 тенге, продажи – 5,52 тенге.

Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Алматы

Средний курс покупки доллара в Алматы – 465,2 тенге, продажи – 467,1 тенге.

Средний курс покупки евро в Алматы – 533,7 тенге, продажи – 538,6 тенге.

Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,33 тенге, продажи – 5,48 тенге.

Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Шымкента

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 465,4 тенге, продажи – 467,4 тенге.

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 514,1 тенге, продажи – 539,9 тенге.

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,32 тенге, продажи – 5,39 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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