Борьба и плавание: в 2026 году астанчане смогут увидеть ряд мировых соревнований

Заместитель руководителя Управления физической культуры и спорта Астаны Азамат Агзамов 14 августа 2026 года на брифинге в РСК рассказал о запланированных в столице до конца года международных спортивных соревнованиях, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что на 2026 год в столице запланировано 1208 спортивно-массовых мероприятий, включая 61 международное.

"С начала года проведено 437 мероприятий. В Астане уже состоялись Кубок мира по фехтованию, Judo Grand Slam "Qazaqstan Barysy", PGL Astana 2026, Кубок мира по бочча и другие международные турниры. Одним из крупных событий стали "Игры Будущего 2026", объединившие 808 участников", – сказал Агзамов.

До конца года, по его словам, столица примет международный турнир по настольному теннису, этап Кубка мира по плаванию и чемпионат мира по видам борьбы.

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