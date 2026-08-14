Борьба и плавание: в 2026 году астанчане смогут увидеть ряд мировых соревнований
Фото: United World Wrestling
Заместитель руководителя Управления физической культуры и спорта Астаны Азамат Агзамов 14 августа 2026 года на брифинге в РСК рассказал о запланированных в столице до конца года международных спортивных соревнованиях, передает корреспондент Zakon.kz.
Он отметил, что на 2026 год в столице запланировано 1208 спортивно-массовых мероприятий, включая 61 международное.
"С начала года проведено 437 мероприятий. В Астане уже состоялись Кубок мира по фехтованию, Judo Grand Slam "Qazaqstan Barysy", PGL Astana 2026, Кубок мира по бочча и другие международные турниры. Одним из крупных событий стали "Игры Будущего 2026", объединившие 808 участников", – сказал Агзамов.
До конца года, по его словам, столица примет международный турнир по настольному теннису, этап Кубка мира по плаванию и чемпионат мира по видам борьбы.
Ранее мы писали, что 17-летний борец из Казахстана стал чемпионом мира.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript