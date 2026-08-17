Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 17 августа

Фото: pexels

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 17 августа 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 464,02 тенге, евро – 536,18 тенге, рубля – 5,54 тенге. Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Астаны Средний курс покупки доллара в Астане – 460 тенге, продажи – 467 тенге. Средний курс покупки евро в Астане – 523,38 тенге, продажи – 540 тенге. Средний курс покупки рубля в Астане – 5,17 тенге, продажи – 5,47 тенге. Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Алматы Средний курс покупки доллара в Алматы – 462,5 тенге, продажи – 464,7 тенге. Средний курс покупки евро в Алматы – 533,1 тенге, продажи – 538,2 тенге. Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,22 тенге, продажи – 5,38 тенге. Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Шымкента Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 462,2 тенге, продажи – 464,3 тенге. Средний курс покупки евро в Шымкенте – 534,4 тенге, продажи – 538,5 тенге. Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,27 тенге, продажи – 5,34 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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