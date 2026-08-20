Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 20 августа

Фото: pexels

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 20 августа 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 462,22 тенге, евро – 536,5 тенге, рубля – 5,43 тенге. Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Астаны Средний курс покупки доллара в Астане – 458,18 тенге, продажи – 465,16 тенге. Средний курс покупки евро в Астане – 532,08 тенге, продажи – 542,08 тенге. Средний курс покупки рубля в Астане – 5,30 тенге, продажи – 5,60 тенге. Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Алматы Средний курс покупки доллара в Алматы – 460 тенге, продажи – 462 тенге. Средний курс покупки евро в Алматы – 535 тенге, продажи – 541 тенге. Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,3 тенге, продажи – 5,45 тенге. Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Шымкента Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 459 тенге, продажи – 461 тенге. Средний курс покупки евро в Шымкенте – 535 тенге, продажи – 540 тенге. Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,3 тенге, продажи – 5,4 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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