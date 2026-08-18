Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 18 августа

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 18 августа 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 461,39 тенге, евро – 534,75 тенге, рубля – 5,45 тенге. Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Астаны Средний курс покупки доллара в Астане – 458,03 тенге, продажи – 465,03 тенге. Средний курс покупки евро в Астане – 529,01 тенге, продажи – 539 тенге. Средний курс покупки рубля в Астане – 5,10 тенге, продажи – 5,40 тенге. Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Алматы Средний курс покупки доллара в Алматы – 460,5 тенге, продажи – 463 тенге. Средний курс покупки евро в Алматы – 531 тенге, продажи – 534,5 тенге. Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,18 тенге, продажи – 5,27 тенге. Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Шымкента Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 462,2 тенге, продажи – 464,3 тенге. Средний курс покупки евро в Шымкенте – 534,4 тенге, продажи – 538,5 тенге. Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,27 тенге, продажи – 5,34 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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