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Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 18 августа

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Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 18 августа 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 461,39 тенге, евро – 534,75 тенге, рубля – 5,45 тенге.

Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Астаны

Средний курс покупки доллара в Астане – 458,03 тенге, продажи – 465,03 тенге.

Средний курс покупки евро в Астане – 529,01 тенге, продажи – 539 тенге.

Средний курс покупки рубля в Астане – 5,10 тенге, продажи – 5,40 тенге.

Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Алматы

Средний курс покупки доллара в Алматы – 460,5 тенге, продажи – 463 тенге.

Средний курс покупки евро в Алматы – 531 тенге, продажи – 534,5 тенге.

Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,18 тенге, продажи – 5,27 тенге.

Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Шымкента

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 462,2 тенге, продажи – 464,3 тенге.

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 534,4 тенге, продажи – 538,5 тенге.

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,27 тенге, продажи – 5,34 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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