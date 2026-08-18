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Общество

Почему ИИ не сможет заменить высшее образование, объяснил глава Миннауки

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 11:54 Фото: freepik
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 18 августа 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал вопрос актуальности обучения в вузах на фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Миннауки, сейчас об этом спорит высшее академическое сообщество.

"В защиту высшего образования скажу, что, помимо знаний, очень важны и другие аспекты – это социализация, умение работать в команде, коммуникации, умение сосуществовать в определенном социуме. Плюс это структура мышления. Любая высокоинтеллектуальная деятельность требует определенного аналитического аппарата, определенного типа мышления, структуры мышления. И только через определенные институты можно эту структуру мышления получить", – сказал Саясат Нурбек.

Он подчеркнул, что все упирается в глубину и структуры мышления человека.

"Эти споры будут, они вечны, но как министр высшего образования говорю – высшее образование нужно, без него невозможно дальнейшее развитие общества и экономики", – добавил Саясат Нурбек.

Ранее своим мнением по этому поводу поделился глава Федерации спортивного программирования Багдат Мусин.

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Азамат Сыздыкбаев
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