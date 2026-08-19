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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 19 августа

Разная валюта, разные валюты, обменник, обменники, обмен валют, курс валют, обмен валюты, курс валюты, доллары, евро, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 11:23 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 19 августа 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 460,13 тенге, евро – 532,6 тенге, рубля – 5,42 тенге.

Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Астаны

Средний курс покупки доллара в Астане – 459 тенге, продажи – 466 тенге.

Средний курс покупки евро в Астане – 530 тенге, продажи – 540 тенге.

Средний курс покупки рубля в Астане – 5,17 тенге, продажи – 5,47 тенге.

Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Алматы

Средний курс покупки доллара в Алматы – 461,36 тенге, продажи – 463,49 тенге.

Средний курс покупки евро в Алматы – 531,08 тенге, продажи – 536,07 тенге.

Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,19 тенге, продажи – 5,33 тенге.

Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Шымкента

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 461,5 тенге, продажи – 463,5 тенге.

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 531,96 тенге, продажи – 537,28 тенге.

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,18 тенге, продажи – 5,27 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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