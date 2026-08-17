Может ли предприниматель получить кредит без залога, какую сумму и на каких условиях – обзор рынка

Беззалоговые кредиты для ИП в Казахстане предлагают несколько банков. При этом разница между программами заметная: максимальная сумма кредита может составлять от нескольких миллионов до 100 млн теңге, а решение по заявке в отдельных случаях занимает от нескольких минут, сообщает Zakon.kz.

От 5 млн до 100 млн теңге

По данным обзора цифровых кредитов, беззалоговые займы для ИП предлагают 7 из 23 банков второго уровня. У некоторых банков таких продуктов несколько. Для сравнения условий будем использовать единый срок – 12 месяцев.

Отсутствие залога означает, что предпринимателю не требуется передавать банку в обеспечение квартиру, автомобиль, оборудование или другое имущество. Но это не отменяет проверки бизнеса. Банк оценивает параметры заемщика и уже после этого определяет, какую сумму и на каких условиях готов предоставить.

Максимальные суммы обычных беззалоговых кредитов для ИП в рассмотренной выборке находятся в диапазоне от 5 млн до 100 млн теңге. Есть программы с лимитами 5 млн, 10 млн, 15 млн и 30 млн теңге. Одновременно несколько предложений позволяют получить до 100 млн теңге без залога.

При этом максимальный лимит продукта не означает, что такую сумму получит любой предприниматель. Окончательное решение зависит от оценки конкретного бизнеса.

Отдельно на рынке есть кредитные линии. По одной из них лимит для ИП и ТОО достигает 250 млн теңге, но это другой механизм: банк не выдает всю сумму сразу, а устанавливает доступный лимит, из которого предприниматель берет деньги по мере необходимости.

Четыре разных варианта

Чтобы увидеть реальный разброс условий, сравним четыре разных типа беззалогового финансирования.

Универсальный кредит до 100 млн тенге. Сумма составляет до 100 млн тенге, срок – до 48 месяцев, ставка – от 25% до 37,5% годовых, ГЭСВ – от 27,5% до 46%. ИП должен работать не менее шести месяцев, возраст предпринимателя – от 21 до 65 лет. Заявленное время принятия решения – пять минут.

Кредит для продавцов на маркетплейсах. Максимальная сумма также достигает 100 млн теңге, но получить ее могут предприниматели, работающие через сетевые магазины. Срок – от одного до 48 месяцев, ставка – от 28% годовых, ГЭСВ – от 31,2% до 46%. Заявка подается онлайн, оформление занимает около трех минут.

Овердрафт для краткосрочной нехватки оборотных средств. Лимит составляет до 30 млн теңге, ставка – 27% годовых, ГЭСВ – от 35,8% до 46%. Сам лимит действует 180 дней, а отдельным траншем можно пользоваться не более 30 календарных дней. Выдача транша занимает около двух минут. За выдачу банк взимает комиссию 0,3% от суммы транша. Такой продукт предназначен для пополнения оборотных средств и покрытия кассового разрыва.

Кредитный лимит на счет. Максимальный лимит составляет 250 млн теңге, ставка – 23,5% годовых, ГЭСВ – от 26,21% до 27,45%. Подключение занимает около 20 минут, после чего доступ к деньгам сохраняется круглосуточно. Предприниматель использует только необходимую часть лимита, а не всю сумму сразу.

Таким образом, беззалоговое финансирование может быть устроено совершенно по-разному. Обычный кредит рассчитан на конкретную сумму и срок, специализированная программа – на определенную категорию бизнеса, овердрафт – на короткую нехватку оборотных денег, а кредитный лимит позволяет держать резерв средств и использовать его по мере необходимости.

Сколько стоит беззалоговый кредит

При сравнении предложений важно различать ставку вознаграждения и ГЭСВ. Первая показывает номинальную стоимость кредита, а ГЭСВ позволяет оценить его стоимость с учетом предусмотренных платежей и условий.

В рассмотренной выборке минимальная ГЭСВ для срока в один год начинается с 27,5%, а максимальная достигает 46%. Среднее значение минимальной ГЭСВ по представленным программам составляет 36,33%.

При этом у одного продукта диапазон может быть достаточно широким. Например, при ставке от 25% до 37,5% ГЭСВ составляет от 27,5% до 46%. Поэтому минимальная ставка в рекламе не означает, что именно ее получит каждый предприниматель.

Срок зависит от задачи

По обычным беззалоговым кредитам для ИП срок может доходить до 48 месяцев, а в отдельных программах – до 60 месяцев. В специализированном кредите для продавцов на маркетплейсах срок составляет от одного до 48 месяцев.

У кредитного лимита логика другая. Предпринимателю доступна определенная сумма, но он может использовать ее частями и возвращать использованные деньги, не оформляя каждый раз новый кредит. В одном из таких продуктов предусмотрен 30-дневный срок возврата использованных средств.

Поэтому предпринимателю важно смотреть не только на максимальный срок договора, но и на то, сколько времени он сможет пользоваться конкретной суммой.

Как быстро принимают решение

Для цифровых продуктов скорость стала отдельной характеристикой.

В одном предложении решение по заявке обещают принять примерно за пять минут, в другом оформление занимает около трех минут. Открытие кредитного лимита занимает примерно 20 минут.

Заявленный срок относится к процедуре рассмотрения стандартной заявки. Он не означает автоматического одобрения любой запрошенной суммы: банк сначала оценивает данные предпринимателя.

Что банк проверяет вместо залога и на что можно потратить деньги

Если имущество не является обеспечением, возрастает значение финансовых показателей бизнеса.

Банк может учитывать срок работы ИП, обороты, движение денег по счетам и кредитную историю. Поэтому два предпринимателя, подавшие заявку на один и тот же продукт, могут получить разные суммы или условия.

На практике это означает, что надпись "до 100 млн теңге" нужно воспринимать как максимальный лимит программы, а не как сумму, доступную каждому ИП.

Назначение кредита зависит от конкретного продукта. Обычные беззалоговые кредиты могут использоваться для пополнения оборотных средств, выплаты зарплаты, развития бизнеса и инвестиций. У отдельных программ цели ограничены определенным видом деятельности. Например, кредит для продавцов маркетплейсов предназначен для пополнения оборотного капитала такого бизнеса. А кредитный лимит рассчитан на более краткосрочные потребности: сезонные закупки, кассовые разрывы, пополнение оборотных средств и текущие платежи.

Поэтому предпринимателю стоит начинать не с вопроса "где дадут 100 млн", а с четырех параметров: сколько денег действительно нужно, на какой срок, сколько будет стоить кредит и как быстро средства понадобятся.

Подведем итоги. Рынок беззалогового финансирования для ИП в Казахстане уже предлагает разные модели – от небольших цифровых займов до кредитов на 100 млн теңге и кредитных лимитов до 250 млн. При этом разница между продуктами определяется не только суммой, но и стоимостью кредита, сроком, назначением и требованиями к бизнесу.

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