Просрочка более 5 лет: кому спишут долги за кредиты в Казахстане

Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова 15 апреля 2026 года разъяснила условия применения процедуры банкротства для граждан, а также рассказала о механизме списания долгов при длительной просрочке, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, для применения процедуры банкротства требуется, чтобы доход должника не превышал установленного уровня и при наличии просроченной задолженности у него отсутствовало имущество.

"Если просрочка составляет 5 лет и более, то эти два условия на него не распространяются. Он может спокойно обратиться по вопросу банкротства, и ему спишут его задолженность. Без проверки, какой у него доход, и без проверки, есть ли у него имущество. Поэтому в прошлом году дополнительно к этой норме о 5 годах предусмотрели механизм проактивного подхода. Министерство финансов отвечает за реализацию данного закона, чтобы был внедрен механизм проактивного выявления таких граждан, которые имеют право подать на банкротство, и им направлялись соответствующие уведомления в виде SMS с предложением воспользоваться этим механизмом", – озвучила Мадина Абылкасымова.

Вместе с тем, она отметила, что не так много людей все-таки обращаются по данному механизму.

