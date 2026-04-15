#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
476.97
562.59
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
476.97
562.59
6.27
Экономика и бизнес

Просрочка более 5 лет: кому спишут долги за кредиты в Казахстане

Фото: unsplash
Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова 15 апреля 2026 года разъяснила условия применения процедуры банкротства для граждан, а также рассказала о механизме списания долгов при длительной просрочке, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, для применения процедуры банкротства требуется, чтобы доход должника не превышал установленного уровня и при наличии просроченной задолженности у него отсутствовало имущество.

"Если просрочка составляет 5 лет и более, то эти два условия на него не распространяются. Он может спокойно обратиться по вопросу банкротства, и ему спишут его задолженность. Без проверки, какой у него доход, и без проверки, есть ли у него имущество. Поэтому в прошлом году дополнительно к этой норме о 5 годах предусмотрели механизм проактивного подхода. Министерство финансов отвечает за реализацию данного закона, чтобы был внедрен механизм проактивного выявления таких граждан, которые имеют право подать на банкротство, и им направлялись соответствующие уведомления в виде SMS с предложением воспользоваться этим механизмом", – озвучила Мадина Абылкасымова.

Вместе с тем, она отметила, что не так много людей все-таки обращаются по данному механизму.

Ранее Абылкасымова ответила на вопрос о рисках утечки данных клиентов банков и мерах их защиты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Новые ипотечные продукты стали появляться в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: