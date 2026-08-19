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Финансы

Для отечественного МСБ выделят новую сумму льготного финансирования под 12,6%

финансирование, банк, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 14:57 Фото: Halyk Bank
Halyk и фонд "Даму" продолжили сотрудничество, чтобы поддержать малый и средний бизнес Казахстана, сообщает Zakon.kz.

На новый этап льготного кредитования по программе "Өрлеу" направят 55,6 млрд тенге – средства будут доступны на инвестпроекты и рефинансирование ранее выданных займов.

Бизнесу дадут еще денег на развитие

Благодаря обновленному соглашению каждый заемщик сможет получить финансирование до 7 млрд тенге по ставке не более 12,6% годовых сроком до 10 лет.

В фокусе – отечественные производители: приоритет будет отдаваться приобретению оборудования и техники с маркировкой "Сделано в Казахстане". Финансирование импортного оборудования допускается только в случае отсутствия отечественных аналогов, уточнили в банке.

Дополнительное финансирование позволит и дальше активно поддерживать бизнес, уверен директор Департамента кредитования малого и среднего бизнеса Halyk Дияр Макулбаев.

"Поддержка малого и среднего бизнеса остается одним из ключевых приоритетов Halyk Bank. Высокая востребованность программы подтверждается результатами прошлого года – благодаря программе банк поддержал порядка 700 проектов на общую сумму около 250 млрд тенге. Дополнительное финансирование позволит расширить доступ предпринимателей к льготным ресурсам и реализовать еще больше инвестиционных проектов, направленных на модернизацию предприятий и повышение их конкурентоспособности", – отметил Дияр Макулбаев, комментируя обновленные условия программы.

На что можно получить финансирование?

Предприниматели могут направить средства на инвестиционные проекты, включая приобретение оборудования и спецтехники, строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, а также на рефинансирование ранее выданных инвестиционных займов.

Что касается отраслей, программа сосредоточена на финансировании направлений с высоким потенциалом роста и значимым вкладом в развитие экономики страны.

Такой подход позволит максимально эффективно использовать государственные меры поддержки, считает руководитель Управления государственных программ МСБ Halyk Жанна Зейнелова.

"За каждым инвестиционным проектом стоит возможность для бизнеса выйти на новый уровень – расширить производство, внедрить современные технологии, создать рабочие места и повысить эффективность бизнеса. Поэтому сегодня особое внимание уделяется проектам в обрабатывающей промышленности, туризме, сфере информационных технологий и креативной индустрии. Доступное долгосрочное финансирование позволяет предпринимателям реализовывать такие проекты, одновременно способствуя развитию отечественного производства и повышению конкурентоспособности бизнеса", – отметила Жанна Зейнелова.

Программа "Өрлеу" ориентирована на субъекты микро-, малого и среднего предпринимательства, реализующие проекты в обрабатывающей промышленности, туристической отрасли, а также в сфере информационных технологий и креативной индустрии.

Предприниматели, реализующие проекты в приоритетных отраслях экономики, могут обратиться в филиалы Halyk для получения подробной консультации по условиям участия в программе.

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Айсулу Омарова
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