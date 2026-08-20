Астану, Алматы и Шымкент накроют кратковременные дожди с грозами – обновленный прогноз

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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по трем крупнейшим мегаполисам Казахстана на 21, 22 и 23 августа 2026 года. Из него следует, что в ближайшие три дня в Астане, Алматы и Шымкенте ожидаются кратковременные дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 21 августа: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +21...+23°С.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +21...+23°С. 22 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +25...+27°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +25...+27°С. 23 августа: переменная облачность, утром и днем дожди, грозы, град, шквал. Ветер южный, 7-12, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +20...+22°С. Прогноз погоды по Алматы 21 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°С, днем +30...+32°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°С, днем +30...+32°С. 22 августа: переменная облачность, вечером кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем +28...+30°С.

переменная облачность, вечером кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем +28...+30°С. 23 августа: переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +26...+28°С. Прогноз погоды по Шымкенту 21 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21°С, днем +35...+37°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21°С, днем +35...+37°С. 22 августа: переменная облачность, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°С, днем +32...+34°С.

переменная облачность, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°С, днем +32...+34°С. 23 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +31...+33°С. Материал по теме В Казахстане побит рекорд жары, установленный 111 лет назад Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан с 20 по 22 августа 2026 года одновременно обрушатся сильные дожди и аномальная жара до +41°C. О том, какой будет погода в Казахстане в сентябре, можете узнать здесь.

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