Банки резко нарастили кредиты для МСБ: куда пошли деньги

Казахстанские банки заметно ускорили кредитование малого и среднего бизнеса. За год портфель займов МСБ вырос почти на треть, а только в июне объем новых кредитов этому сектору увеличился более чем наполовину, сообщает Zakon.kz.

БВУ меняют приоритеты

На 1 июля 2026 года ссудный портфель банков по кредитам бизнесу достиг 16,1 трлн тенге. За год он увеличился на 17,1%. При этом темпы кредитования МСБ выросли значительно быстрее – на 29,6%, следует из данных Нацбанка Казахстана.

Одновременно сильно замедлилось кредитование населения. По данным регулятора, годовой рост потребительских займов упал с 21% в начале года до 13%. В Нацбанке считают это результатом нормализации потребительского кредитования.

Но внутри самого бизнеса ситуация неоднородная. МСБ получает все больше банковских денег, тогда как крупный бизнес, напротив, сокращает задолженность.

МСБ на подъеме

Кстати говоря, еще год назад картина была совершенно другой. На 1 июля 2025 года портфель займов субъектам МСБ составлял около 6 трлн тенге. За июнь того года он вырос на 2,9%, но с начала 2025 года сократился на 7,1%.

К июлю 2026 года ситуация изменилась. Портфель МСБ достиг 7,8 трлн тенге, увеличившись только за июнь на 3,3%, а с начала года – на 14%. Причем рост портфеля – не просто результат накопления старых займов. В июне банки выдали бизнесу новых кредитов на 2,2 трлн тенге – на 32,7% больше, чем годом ранее. При этом выдача новых займов именно МСБ увеличилась сразу на 61,7%.

Это, пожалуй, самая показательная цифра всей статистики. Портфель показывает накопленный объем задолженности, а новые выдачи позволяют увидеть текущий поток денег. В июне этот поток в сторону МСБ резко усилился.

Крупный бизнес идет в другую сторону

В июне 2026 года портфель займов крупному бизнесу увеличился всего на 0,4%, до 5 трлн тенге. С начала 2026 года он, напротив, сократился на 8,9%. Портфель займов индивидуальным предпринимателям вырос на 1,1% за июнь и на 6,3% с начала года, достигнув 3,3 трлн тенге.

Таким образом, рост кредитования бизнеса формируется прежде всего за счет МСБ. Это важно для понимания общей статистики: рост бизнес-кредитов на 17,1% не означает, что банки одинаково активно финансируют все категории предпринимателей.

Получается обратная картина. Крупный бизнес уменьшает объем банковского долга, ИП растут умеренно, а МСБ сильно ускоряется.

Где бизнес берет деньги

В отраслевой структуре кредитного портфеля также произошли заметные изменения. По данным АРРФР, в июне выросли кредиты практически во всех основных секторах экономики, за исключением торговли и транспорта.

Промышленность увеличила портфель на 2,6%, до 5,4 трлн тенге. В строительстве рост составил 6,2%, до 892 млрд тенге, в сельском хозяйстве – 2,2%, до 512 млрд тенге. Кредиты в сфере связи и информации выросли сразу на 39,8%, до 297 млрд тенге. Операции с недвижимостью прибавили 0,4%, до 884 млрд тенге, прочие услуги – 1,3%, до 2,9 трлн тенге.

Эти данные относятся ко всему бизнес-кредитованию, а не только к МСБ. Поэтому напрямую сказать, какая именно доля прироста МСБ приходится на строительство, промышленность или IT, по опубликованной статистике нельзя. Но структура показывает, куда в целом направляется банковское финансирование: наибольшие объемы сосредоточены в промышленности, торговле, услугах и других секторах реальной экономики.

Кредиты все еще дорогие

Ускорение кредитования происходит при достаточно высокой стоимости заемных денег.

В июне средневзвешенная ставка по кредитам бизнесу в тенге снизилась на 0,7 процентного пункта, до 21,6% годовых. Для ИП она составила 29,9%, для крупного бизнеса – 19,4%.

При этом в июне 2025 года средневзвешенная ставка по кредитам бизнесу в тенге составляла 21,7%. За год стоимость кредитования изменилась незначительно.

На этом фоне почти 30%-й рост портфеля МСБ выглядит скорее как результат увеличения спроса, чем как следствие резкого снижения ставок.

Что изменилось за год

Отметим важный контраст между двумя июнями. Год назад банки выдали бизнесу новых займов на 1,7 трлн тенге, что было на 17,6% больше, чем годом ранее. Портфель МСБ при этом с начала года сокращался.

Через год ситуация совсем другая: новые кредиты бизнесу достигли 2,2 трлн тенге, а выдача МСБ выросла на 61,7%. Сам портфель МСБ с начала 2026 года увеличился на 14%.

При этом есть основания считать происходящее частью более широкого изменения структуры кредитного рынка.

"Это свидетельствует об эффективности принятых пруденциальных мер и нормализации темпов потребительского кредитования. Таким образом, кредитные ресурсы перераспределяются в пользу финансирования бизнеса". Нацбанк РК

На наш взгляд, рост портфеля на 29,6% сам по себе еще не означает такого же резкого роста инвестиций, производства или занятости. Часть займов может направляться на пополнение оборотных средств, рефинансирование и текущие расходы бизнеса.

Поэтому следующий вопрос уже не о том, сколько денег банки дали МСБ, а о том, что предприниматели сделают с этими деньгами. Если значительная часть новых кредитов действительно превращается в расширение производства, строительство, оборудование и новые проекты, нынешний банковский бум может стать одним из факторов дальнейшего роста деловой активности.

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