Почему одни люди зарабатывают больше других: дело не только в профессии

Высокая зарплата и хороший статус на работе не гарантируют нового финансового рывка и повышения доходов. Когда привычная "пахота" перестает приносить кратный рост, работать нужно не больше, а иначе. Как перейти на следующий уровень, разбирался Zakon.kz.

Опытный специалист с хорошим "чеком" рано или поздно сталкивается с тихим тупиком. Карьерная лестница закончилась, зарплаты, в принципе, на комфортную жизнь хватает, но что дальше? Работать по 12 часов в день не выходит: лимит сил исчерпан, а доход стоит на месте...

Зарплату повысили. Аппетиты – тоже

Первая причина застоя – невидимый рост повседневных трат. Новый уровень заработка моментально растворяется в ужинах в ресторанах и более дорогих покупках, оставляя финансовое положение на прежней отметке.

Эксперт по финансам Асель Аульбекова считает, что проблема кроется в отсутствии четкой схемы работы с прибавкой.

"Я всегда много работала и продолжаю это делать сейчас. И заметила одну простую вещь: чем больше зарабатываешь, тем больше начинаешь тратить". Асель Аульбекова

Поэтому каждое повышение дохода специалист распределяет следующим образом:

50% – на текущую жизнь. Чтобы позволять себе больше и чувствовать, что доход действительно растет;

30% – в капитал и инвестиции. Это деньги, которые должны работать на будущее;

20% – на развитие и новые возможности: обучение, навыки, проекты, которые могут увеличить доход еще больше.

Если оклад вырос на условные 100 000 тенге, половина суммы сразу уходит на повышение ежедневного комфорта. При этом 30 000 тенге формируют резерв, а 20 000 тенге превращаются в фонд для поиска новых точек роста.

"В этой системе уровень жизни растет, но капитал растет еще быстрее. И не нужно отказывать себе во всем ради инвестиций. Важно просто каждый раз, когда доход становится больше, не отдавать всю прибавку расходам". Асель Аульбекова

Элитные часы купил, но богаче не стал

Даже если удается откладывать часть дохода, возникает следующий вопрос: куда уходят эти деньги? Когда заработок позволяет делать дорогие покупки, легко перепутать статус с реальной устойчивостью.

Финансовый консультант Турар Абди обращает внимание на частую ошибку даже обеспеченных людей.

"В современном мире люди стремятся к внешним символам богатства: дорогим автомобилям, брендовой одежде, элитным часам. Но истинное богатство – это возможности, которые у вас есть благодаря сохраненным деньгам и инвестициям. Это активы, которые вы не расходуете на показные вещи, а направляете на создание будущего". Турар Абди

По его словам, диплом и хорошая должность не гарантируют уверенности в завтрашнем дне. Богатство создается только за счет дисциплины и удержания капитала.

"Например, вместо того, чтобы тратить деньги на роскошные атрибуты, успешные люди вкладывают их в активы, которые приносят доход. Это могут быть инвестиционные фонды, недвижимость для сдачи в аренду, акции или облигации. Именно такой подход позволяет обеспечить стабильный пассивный доход и финансовую свободу". Турар Абди

Работающие активы дают специалисту свободу маневра. С накопленным запасом можно отказаться от невыгодных проектов или взяться за рискованную идею, пока коллеги привязаны к обязательным ежемесячным платежам.

Зачем покупать курс обучения, если можно подсмотреть за мастером

Когда тыл прикрыт накоплениями, возникает вопрос: во что вкладываться ради профессионального роста? Обычные онлайн-курсы для состоявшегося специалиста часто оказываются зря потраченным временем.

Старший специалист инвестиционной компании Ергазы Таубаев предлагает действовать прагматично.

"Чтобы уйти от банальных советов вроде "Учите языки и спите 8 часов!", инвестиции в себя нужно рассматривать как жесткий финансовый и карьерный инжиниринг". Ергазы Таубаев

Вместо покупки массовых лекций, где транслируют устаревшую теорию, он советует использовать шэдоуинг – прямую покупку опыта у лучших практиков:

"Найдите эксперта на три головы выше вас. Предложите оплатить его часовую консультацию не ради разбора ваших проблем, а чтобы он показал свой экран и реальный рабочий процесс (как он ведет переговоры, структурирует файлы или ищет аномалии в данных). Вы моментально переймете образ мышления и неочевидные лайфхаки, которые у него формировались годами". Ергазы Таубаев

Иногда для прибавки денег достаточно сменить адрес

Бывает и так, что знаний у специалиста достаточно, но они обесценены перенасыщенной средой. В своей привычной нише приходится бороться за миллиметры превосходства среди сотен таких же сильных коллег.

Ергазы Таубаев предлагает сменить "рыночные декорации". Ищите консервативные, технологически отстающие сферы. Например, сильный маркетолог из сферы e-commerce произведет революцию в консервативном b2b-производстве кабелей или в молодой сфере коммерческой космонавтики.

"Уедьте в условную провинцию! В своей нише вы конкурируете с тысячами лучших. В новой, отсталой для вас, нише вы мгновенно становитесь эксклюзивным уникальным экспертом высшей лиги". Ергазы Таубаев

Комфорт за свой счет – удовольствие не из дешевых

Главным препятствием на пути к новым направлениям становится банальная нехватка времени. Попытка делать все самостоятельно – от отчетов до бытовой рутины – оборачивается прямыми убытками.

Ергазы Таубаев считает, что бытовые задачи нужно переводить в деньги.

"Инвестировать в себя – это высвобождать свой мозг для высокоуровневых задач. Если вы зарабатываете условные 10 000 тенге в час, а 4 часа в неделю тратите на уборку и закупку продуктов, вы теряете деньги". Ергазы Таубаев

Посчитайте стоимость своего часа. Начните нанимать клининг, использовать доставку готовой еды или наймите личного ассистента для рутинных задач (запись к врачу, поиск билетов), даже если вы не топ-менеджер.

"Вы покупаете чистую энергию и время, которые затем инвестируете в обучение, сложные проекты или качественный отдых, защищающий от выгорания". Ергазы Таубаев

Несмотря на разные подходы, эксперты сходятся в одном. Выход на новый уровень для профессионала – это всегда смена тактики. Когда ресурс собственных сил исчерпан, расти поможет не лишний труд, а умение иначе распоряжаться уже имеющимися деньгами, знаниями и временем.

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