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Финансы

Как сохранить и приумножить накопления во время "слабого доллара" – советы финансистов

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 16:45 Фото: unsplash
Доллар продолжает падение по отношению к тенге, однако некоторые эксперты ожидают ослабления валюты Казахстана уже осенью. На этом фоне базовая ставка снижается, а доходность тенговых инструментов остается высокой. Как защитить накопления от разных рисков, – в материале Zakon.kz.

Доллар дешевый, но надолго ли?

18 августа 2026 года официальный курс доллара составляет 461,39 тенге – на 12,4 тенге ниже, чем был в начале месяца. Для тех, кто занимается инвестициями, это выглядит заманчиво: можно купить валюту дешевле, чем еще совсем недавно. Но есть и другая сторона. Если человек уже получает высокий процент по тенговому депозиту, переход в доллар означает отказ от этой доходности.

Чтобы покупка долларов оказалась выгоднее, рост курса должен компенсировать потерянный процент.

На это указывают и прогнозы финансистов. Согласно недавнему опросу Ассоциации финансистов Казахстана, средний ожидаемый курс доллара на начало сентября составил 480,2 тенге. На горизонте 12 месяцев участники опроса ожидают курс на уровне 512,2 тенге за доллар.

Некоторые эксперты ожидают большего ослабления тенге. В частности, экономист Руслан Султанов приводит базовый сценарий в 486 тенге за доллар в сентябре и 499,7 тенге в октябре. Затем он ожидает некоторого укрепления: до 496,6 тенге в ноябре и 494,2 тенге в декабре.

Таким образом, нынешний курс около 460 тенге может оказаться временным. Но это еще не означает, что вкладчику нужно срочно переводить все накопления в доллары.

курс доллара, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 16:45

Фото: Zakon.kz

Высокая доходность тенге меняет расчет

Финансовый консультант Аман Алимбаев предлагает оценивать решение не только по прогнозу курса, но и по разнице в доходности.

Сейчас базовая ставка Национального банка снижена до 16,75%, а годовая инфляция на начало августа 2026 года составляет 10,2%. Доходность по отдельным депозитам достигает от 15% до 19%.

Поэтому переход из тенге в доллары только из-за того, что доллар сейчас кажется дешевым, может оказаться невыгодным.

Финансист приводит простой пример. Допустим, тенговый инструмент приносит 15% годовых, а долларовый финансовый инструмент – 4%. В таком случае доллар должен подорожать примерно на 10,6% за год, чтобы результаты двух вложений сравнялись.

"Переход из тенге в доллары дает преимущество только тогда, когда рост курса доллара перекрывает разницу в доходности инструментов и расходы на конвертацию".Аман Алимбаев

Это не прогноз курса, а способ оценить решение. Перед обменом валюты стоит сравнить не просто тенге и доллар, а конкретные инструменты: например, тенговый депозит и долларовый депозит или другой валютный актив.

Если будущие расходы будут в долларах

Есть простой способ определить, нужна ли человеку валютная часть накоплений: посмотреть на будущие цели.

"Если деньги понадобятся для обучения за рубежом, переезда, покупки недвижимости или другой крупной покупки за доллары, часть накоплений логично формировать в валюте будущих расходов".Аман Алимбаев

В этом случае задача не в том, чтобы заработать на росте доллара. Человек просто снижает риск того, что к моменту крупной покупки курс изменится в неблагоприятную для него сторону.

Если же деньги предназначены для расходов в Казахстане и будут потрачены в тенге, переводить их в доллары только в расчете на рост курса необязательно. В этом случае важнее доходность, ликвидность и сохранность средств.

Но если накопления рассчитаны на более длительный срок, возникает еще один вопрос: где их держать, когда ставки начинают снижаться?

Почему снижение ставок важно для вкладчика

Сегодня высокие ставки по тенговым инструментам позволяют получать заметный доход. Однако если денежно-кредитная политика продолжит смягчаться, банки со временем могут снизить доходность новых депозитов.

Поэтому вкладчику имеет смысл учитывать не только размер ставки, но и срок размещения денег, – полагает старший специалист инвестиционной компании Ергазы Таубаев.

"Короткий депозит, скажем, на три месяца, позволяет воспользоваться высокой доходностью сейчас, а после окончания срока снова оценить ситуацию на рынке".Ергазы Таубаев

Это особенно актуально в период снижения ставок: деньги не оказываются надолго размещенными под условия, которые впоследствии могут оказаться менее привлекательными.

Для части долгосрочных накоплений можно рассмотреть и другие инструменты.

Строим инвестиционный портфель

Финансист предлагает распределить деньги между несколькими инструментами. В его модели каждый из них выполняет свою задачу.

45% – краткосрочные тенговые сберегательные депозиты с коротким сроком. Эта часть портфеля позволяет воспользоваться текущими высокими ставками и при этом сохранить относительно понятный уровень риска и доступ к деньгам.

25% – валютная часть. Она нужна прежде всего для снижения валютного риска. Если у человека есть гарантированные будущие расходы в долларах, часть капитала разумно заранее держать в соответствующей валюте.

20% – гособлигации. У государства есть как краткосрочные, так и более длинные тенговые облигации. В июле 2026 года при размещениях доходность краткосрочных государственных бумаг находилась примерно на уровне 16% годовых, а по более длинным выпускам – от 13% до 14% годовых.

"Например, 14 июля средневзвешенная доходность краткосрочных бумаг составила 16,20%, а по долгосрочным – 13,99%".Ергазы Таубаев

Для вкладчика здесь интересна другая возможность: зафиксировать доходность не на несколько месяцев, как по депозиту, а на более длительный срок. Если рыночные ставки будут снижаться, уже купленная облигация с более высокой доходностью может стать привлекательнее для других инвесторов и вырасти в цене на вторичном рынке.

Но и здесь есть свои нюансы и риски. В отличие от депозита, рыночная стоимость облигации меняется. Если продать ее до погашения, фактический результат может отличаться от первоначально ожидаемой доходности.

10% – акции. Последние 10% в модели финансиста приходятся на казахстанские акции. Это наиболее рискованная часть портфеля.

"Акции предназначены для денег, которые не понадобятся в ближайшее время. Их стоимость может даже падать, но при благоприятном сценарии они дают возможность получить доход от роста компаний и дивидендов".Ергазы Таубаев

Не обязательно угадывать, каким будет доллар

Подведем итоги. Риск падения курса тенге не означает, что все накопления нужно переводить в доллары. Но и высокая доходность тенговых инструментов не означает, что весь капитал стоит оставлять в тенге. Главный принцип – разделить деньги по целям и срокам.

"Инструмент и валюта должны соответствовать сроку и валюте конкретной цели".Аман Алимбаев

Средства, которые понадобятся в ближайшее время для расходов в Казахстане, можно держать в ликвидных тенговых инструментах с понятной доходностью. Деньги, которые не понадобятся в ближайшие годы, можно распределять между облигациями и акциями в зависимости от допустимого уровня риска.

В нынешней ситуации необязательно пытаться угадать, будет ли доллар стоить через несколько месяцев 460, 500 или 520 тенге. Гораздо важнее распределить накопления так, чтобы изменение курса, ставок или инфляции не определяло судьбу всего капитала сразу.

Ранее мы рассказали, почему одним из самых выгодных финансовых инструментов этим летом стали депозиты.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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