#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
458.23
535.99
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
458.23
535.99
5.46
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 21 августа

иностранные деньги, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 11:09 Фото: pexels
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 21 августа 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 458,23 тенге, евро – 535,99 тенге, рубля – 5,46 тенге.

Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Астаны

Средний курс покупки доллара в Астане – 455 тенге, продажи – 462 тенге.

Средний курс покупки евро в Астане – 527 тенге, продажи – 537 тенге.

Средний курс покупки рубля в Астане – 5,3 тенге, продажи – 5,60 тенге.

Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Алматы

Средний курс покупки доллара в Алматы – 456,7 тенге, продажи – 459,9 тенге.

Средний курс покупки евро в Алматы – 531 тенге, продажи – 536,5 тенге.

Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,3 тенге, продажи – 5,47 тенге.

Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Шымкента

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 457 тенге, продажи – 459 тенге.

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 530 тенге, продажи – 538 тенге.

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,37 тенге, продажи – 5,4 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
купюры США
12:33, 13 августа 2026
Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 13 августа
обменный пункт, касса
11:06, 17 августа 2026
Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 17 августа
Разная валюта, разные валюты, обменник, обменники, обмен валют, курс валют, обмен валюты, курс валюты, доллары, евро
11:13, 14 августа 2026
Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 14 августа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
КФФ получит деньги от FIFA в рамках программы Talent Development Scheme
11:48, Сегодня
КФФ получит деньги от FIFA в рамках программы Talent Development Scheme
Бахтияр Артаев
11:30, Сегодня
Эксперт Робинсон поставил Артаева выше Кызайбай и Саттарханова в списке лучших боксёров
Казахстанские юниоры пробились в полуфиналы отбора Roland Garros в Алматы
11:11, Сегодня
Казахстанские юниоры пробились в полуфиналы отбора Roland Garros в Алматы
Арина Соболенко и Елена Рыбакина
10:55, Сегодня
LIVE: Травма остановила Рыбакину в Цинциннати. Свежий расклад в рейтинге WTA
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: