Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 21 августа

Фото: pexels

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 21 августа 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 458,23 тенге, евро – 535,99 тенге, рубля – 5,46 тенге. Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Астаны Средний курс покупки доллара в Астане – 455 тенге, продажи – 462 тенге. Средний курс покупки евро в Астане – 527 тенге, продажи – 537 тенге. Средний курс покупки рубля в Астане – 5,3 тенге, продажи – 5,60 тенге. Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Алматы Средний курс покупки доллара в Алматы – 456,7 тенге, продажи – 459,9 тенге. Средний курс покупки евро в Алматы – 531 тенге, продажи – 536,5 тенге. Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,3 тенге, продажи – 5,47 тенге. Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Шымкента Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 457 тенге, продажи – 459 тенге. Средний курс покупки евро в Шымкенте – 530 тенге, продажи – 538 тенге. Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,37 тенге, продажи – 5,4 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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