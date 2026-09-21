Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 446,56 тенге, евро – 512,34 тенге, рубля – 5,3 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 444 тенге, продажи – 451 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 507 тенге, продажи – 517 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 4,95 тенге, продажи – 5,15 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 446,2 тенге, продажи – 448,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 510,2 тенге, продажи – 515,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,12 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 446,7 тенге, продажи – 448,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 512,5 тенге, продажи – 516,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,03 тенге, продажи – 5,10.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.