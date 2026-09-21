Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 сентября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 21 сентября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 446,56 тенге, евро – 512,34 тенге, рубля – 5,3 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 444 тенге, продажи – 451 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 507 тенге, продажи – 517 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 4,95 тенге, продажи – 5,15 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 446,2 тенге, продажи – 448,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 510,2 тенге, продажи – 515,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,12 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 446,7 тенге, продажи – 448,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 512,5 тенге, продажи – 516,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,03 тенге, продажи – 5,10. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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