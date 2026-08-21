Почему 20-летние казахстанцы будут богаче своих родителей: секреты вложения денег от поколения Z

Инвестирование принято считать занятием для людей, у которых есть свободные деньги и опыт. Но поколение Z ломает эту логику: молодые начинают вкладывать еще во время учебы и формируют первые портфели с небольших сумм. Почему их финансовая модель сильнее модели родителей, выяснял Zakon.kz.

Инвестировать теперь начинают до первой зарплаты

По данным исследования Binance Research, около 30% представителей поколения Z (родившихся примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов) сделали первые инвестиции еще во время учебы в университете или в начале взрослой жизни. Среди миллениалов (примерно с 1981 по 1996 год) таких 15%, у поколения X (примерно 1965-1980 годы) – 9%, у бэби-бумеров (примерно 1946-1964 годы) – 6%.

Почти двукратная разница между Gen Z и миллениалами показывает главное изменение: инвестиции перестают быть этапом, который наступает после накопления заметного капитала.

Молодому человеку уже необязательно сначала заработать крупную сумму, купить жилье и создать финансовую подушку, а только потом задумываться о вложениях. Процесс может идти одновременно.

Финансовый консультант Турар Абди считает, что здесь проявляется и разница в опыте поколений. По его словам, родители нынешних 20-летних формировались в совершенно другой финансовой среде.

"Наши родители воспитывались в СССР с плановой экономикой, а затем прошли через тяжелую коллективную травму: сгорание вкладов на сберкнижках в 1991 году, гиперинфляцию и шоковые девальвации 90-х. Для них финансовая безопасность – это пачка купюр, спрятанная в сейфе". Турар Абди

Но поколение Z родилось и выросло уже в независимом Казахстане, в условиях рыночной экономики. У них нет этой "советской травмы". Зато есть понимание, что лежащие дома наличные деньги со временем обесцениваются из-за инфляции. Поэтому они ищут другие способы сохранить и приумножить капитал.

По мнению финансиста, на поведение молодых влияет и то, где они получают информацию. Социальные сети сделали инвестиции заметной частью повседневной жизни.

"Сейчас в Instagram, Telegram и Threads идет огромная волна популяризации финансовой грамотности. Молодые ребята, блогеры и инвесторы активно делятся своими портфелями, показывают, что и как они покупают. Когда 20-летний студент видит в ленте, что его ровесник инвестирует и получает дивиденды, это мотивирует лучше многих учебников". Турар Абди

Небольшие деньги тоже можно заставить работать

Для молодых казахстанцев эта логика особенно понятна, ведь ожидание момента, когда появятся "лишние деньги", может означать потерю нескольких лет.

Максим из Алматы описывает именно такой переход.

"Часть накоплений держу на тенговом депозите – сейчас там хорошие ставки, поэтому отказываться от него не собираюсь. Но решил часть денег направить в иностранные акции. Около двух миллионов тенге распределил между Apple, NVIDIA и ETF на S&P 500. Apple и NVIDIA взял отдельно, потому что слежу за этими компаниями и верю в их перспективы, а ETF – чтобы не делать ставку только на несколько отдельных акций. Долларовые вложения мне тоже нужны – скоро собираюсь за границу на учебу, так что они мне пригодятся", – объяснил молодой человек.

Как видим, эта история важна не выбором конкретных акций, а логикой. Деньги перестают быть просто накоплением на счете и превращаются в капитал, который распределяется между разными инструментами в зависимости от целей.

Это и есть первый принцип новой модели: начинать не тогда, когда денег стало много, а тогда, когда появился хотя бы небольшой свободный ресурс.

Капитал начинают создавать с подработки

Та же логика прослеживается в истории Анель из Астаны.

"Родители говорят, что мне лучше просто копить на квартиру. Но я пока не знаю, где буду жить после университета, поэтому не хочу все деньги привязывать к одной цели. Часть держу на депозите, а с подработки каждый месяц около 50 тысяч тенге направляю в ETF на индекс KASE. Уже вложила около 200 тысяч. Я понимаю, что здесь нет гарантированной доходности и в какой-то год стоимость может даже упасть. Но если продолжать четыре года, я сама внесу около 2,6 миллиона тенге, а дальше уже будет зависеть от того, как покажет себя рынок. Для меня это способ постепенно собрать отдельный капитал, который потом смогу использовать, как захочу", – рассказала студентка.

Такой инструмент для молодого инвестора на казахстанском рынке уже существует: с апреля 2026 года на KASE торгуется ETF KASXf, следующий за индексом KASE. Его котировки представлены в тенге.

В случае Анель за четыре года собственные вложения составят 2,6 млн тенге: 200 тысяч уже вложены плюс по 50 тысяч в месяц. Это не прогноз стоимости портфеля – итоговая сумма будет зависеть от движения рынка и результатов фонда.

Турар Абди обращает внимание именно на изменение порога входа. По его словам, сегодня молодому инвестору необязательно иметь миллионы на счете, чтобы начать знакомство с рынком.

"Зумеры осознали главное правило капитализма: сегодня самый большой риск – это не инвестировать вообще". Турар Абди

Статистика подтверждает этот сдвиг. По данным МФЦА, за последние пять лет число розничных инвестиционных счетов в Казахстане выросло в 35 раз. На конец сентября 2025 года в системе Центрального депозитария было зарегистрировано 4,6 млн счетов физических лиц, а в 2024 году розничные инвесторы обеспечили 62,1% объема вторичных торгов акциями на KASE.

Здесь меняется сама идея накопления. Раньше небольшая сумма часто воспринималась как слишком маленькая, чтобы заниматься инвестициями. Теперь для молодого человека важнее не размер первого взноса, а привычка делать его регулярно.

Это второй принцип: капитал начинается не с большой суммы, а с регулярности.

Но почему тогда молодые не бросаются на самый рискованный рынок?

Здесь исследование дает неожиданный результат.

Поколение Z часто воспринимают как наиболее рискованное поколение инвесторов, выросшее в среде криптовалют, социальных сетей и быстрых цифровых сервисов. Однако данные Binance Research показывают другую картину.

Формальное финансовое образование получили 77% представителей Gen Z против 69% миллениалов и 58% поколения X. На биржевые фонды с кредитным плечом приходится только 5,9% торгового объема Gen Z – это самый низкий показатель среди возрастных групп. В среднем представители поколения совершают 2,6 сделки в день против трех у остальных пользователей.

Получается парадокс: они приходят на рынок раньше, но торгуют необязательно агрессивнее.

Ранний старт постепенно отделяется от идеи "быстро заработать".

По словам Турара Абди, это тоже связано с изменением финансовой культуры.

"Молодежь рано поняла магию сложного процента. Они формируют портфели, пуская в дело первые, пусть и небольшие, зарплаты. За счет инвестиционного горизонта в 20-30 лет даже минимальные регулярные вложения обгонят любую инфляцию и превратятся в крупный капитал", – уверен финансист.

Они инвестируют в то, что видят вокруг себя

Первые покупки молодых инвесторов тоже показывают смену инвестиционной культуры.

Среди пользователей Binance Direct Stocks на первом месте акции NVIDIA – 20% первых покупок. Далее идут Micron с 8%, а также Tesla, Apple и ETF на индекс Nasdaq-100.

Около 60% портфелей приходится на информационные технологии и коммуникационные услуги, еще около 26% – на производителей полупроводников.

Это можно объяснить не только верой в рост технологических компаний. Для нынешних 20-летних технологии – часть повседневной жизни. Они пользуются облачными сервисами, смартфонами, искусственным интеллектом, видят развитие чипов и цифровых платформ.

То есть третий принцип новой модели: инвестировать в бизнес, который ты понимаешь и видишь в реальной жизни.

Зумеры отделяют инвестирование от спекуляции

Данияр из Шымкента формулирует еще одну важную особенность поведения молодых инвесторов.

"У меня знакомые пытались быстро заработать на крипте и все слили. Я рисковать не хочу, поэтому просто собираю нормальный портфель. Взял Micron и AMD, потому что электроника и чипы всегда будут нужны. Жаль только, что приходится сидеть в двух разных приложениях – одном для наших акций, другом – для зарубежных. Было бы удобнее все в одном месте держать", – признался Данияр.

Во всей этой истории примечательна не конкретная ставка на производителей чипов. Важнее отказ от попытки получить быстрый результат.

И это четвертый принцип: сохранение капитала становится не менее важным, чем его рост.

Так почему нынешние 20-летние могут получить преимущество?

Вся модель складывается из нескольких элементов.

Они начинают раньше. Вкладывают небольшие суммы, но регулярно. Получают финансовые знания еще до того, как начинают управлять крупным капиталом. Имеют простой доступ к мировым рынкам. Чаще выбирают понятные им компании.

Турар Абди видит в этом не столько склонность молодежи к риску, сколько изменение отношения к самому капиталу.

"20-летние казахстанцы не безрассудны в своих рисках. Просто они первыми массово приняли правила игры в современном мире: капитал должен быть защищен инструментами и должен работать. И статистика доказывает, что эта стратегия меняет финансовый ландшафт нашей страны", – убежден специалист.

И еще добавим. Самое главное: у молодых инвесторов есть одно преимущество, которого нет у человека, решившего начать заняться финансовыми вложениями в 40 или 50 лет. У них больше времени.

Раньше инвестиции часто начинались после того, как человек накопил капитал. Новая модель устроена наоборот: сначала появляется привычка управлять деньгами, а капитал постепенно формируется уже в процессе.

И если нынешние 20-летние действительно сохранят эту привычку на протяжении нескольких десятилетий, они действительно станут успешнее своих родителей.

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