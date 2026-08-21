Тенге стал самой сильной валютой Европы и Азии: что стоит за его укреплением

2026 год преподнес национальной валюте Казахстана неожиданную сенсацию. Тенге назван самой сильной валютой гигантского субконтинента, где живут почти 6 млрд человек и используется 76 валют. В чем причина такой динамики – в материале Zakon.kz.

Financial Times назвала тенге лучшей валютой макрорегиона

Крупнейшее мировое финансовое издание – Financial Times – обратило внимание на необычную динамику казахстанской валюты в своей статье "Kazakh tenge soars as foreigners pile into government debt". По оценке СМИ, с начала 2026 года тенге укрепился к доллару на 9,7% и стал самой сильной валютой Европы и Азии.

FT связывает это прежде всего с ростом интереса иностранных инвесторов к казахстанским государственным облигациям. Для международных управляющих привлекательность рынка определяется сочетанием высокой доходности местных активов и постепенно упрощающегося доступа к ним, сказал изданию Йетро Сиеккинен, руководитель направления облигаций развивающихся рынков в LGT Capital Partners (швейцарской инвестиционной компании, управляющей активами на сумму более 120 млрд долларов. – Прим. Zakon.kz).

"Это действительно очень сильная фундаментальная история. Люди хотят диверсифицировать свои портфели и нашли хорошую нишу", – отметил аналитик.

Хроника триумфа: от 547 до 460 тенге

Отвлечемся от статьи в FT и посмотрим на недавнюю историю. Нынешнее укрепление тенге началось раньше, чем иностранные СМИ стали называть его одной из самых сильных валют мира.

В начале октября 2025 года доллар достиг 549,15 тенге – максимального значения за всю историю национальной валюты. После этого движение изменилось.

К концу прошлого года доллар опустился примерно до 515 тенге, а 1 января 2026 года официальный курс Нацбанка составлял 505,73 тенге.

В феврале доллар стоил около 500 тенге, в марте курс опустился ниже 490, а в апреле приблизился к отметке 460-470 тенге. Затем последовала коррекция: в мае-июне американская валюта вернулась в район 485-490 тенге.

В июле тенге снова начал укрепляться. В августе 2026 года доллар приблизился к отметке 460 тенге и сегодня его официальный курс – 458,23 тенге.

Таким образом, с октябрьского пика доллар подешевел к тенге примерно на 16%.

Динамика показывает важную деталь: нынешний тренд сформировался не в августе и даже не в начале лета. Перелом произошел после октябрьского максимума, а в 2026 году укрепление стало значительно заметнее.

Курс доллара к тенге с начала 2026 года. Фото: Zakon.kz

Иностранцы вложили в казахстанские облигации более 5 млрд долларов

По данным Financial Times, нынешнее укрепление тенге в большей степени связано с притоком капитала, чем с торговыми потоками.

За год объем тенговых государственных облигаций у иностранных инвесторов вырос примерно с 2 млрд до 5 млрд долларов. К июню на их долю приходилось чуть менее 10% всего рынка.

По словам Дмитрия Долгина, главного экономиста ING по России и странам СНГ (ING – одна из крупнейших европейских банковских групп из Нидерландов. – Прим. Zakon.kz), интерес усилился после объявления Казахстаном планов подключить внутренние государственные облигации к Euroclear. Одновременно власти стали раскрывать больше информации о рынке, а Нацбанк сохранял ставки значительно выше инфляции.

"Механизм влияния на курс достаточно прямой. Чтобы купить тенговые облигации, иностранному инвестору сначала нужны тенге. Чем больше таких покупок, тем выше дополнительный спрос на национальную валюту". Financial Times

За год иностранные вложения в казахстанский государственный долг в тенге выросли более чем вдвое.

За высокий процент теперь готовы платить

Одно из главных преимуществ Казахстана для инвестора – сочетание высокой доходности и относительно устойчивой макроэкономической ситуации.

В июле Нацбанк снизил базовую ставку до 16,75%. Это было второе снижение за два месяца после пика в 18%. При этом годовая инфляция снизилась примерно с 13% в сентябре 2025 года до около 10% в июне 2026-го.

Для инвестора такая ситуация означает возможность получать высокую номинальную доходность на фоне замедления роста цен. При укреплении тенге доходность складывается уже из двух компонентов – дохода по облигации и изменения валютного курса.

Дополнительное преимущество Казахстана – инвестиционный кредитный рейтинг.

FT сравнивает казахстанский рынок с Египтом и Нигерией, где национальные валюты также способны обеспечивать высокую доходность. Однако более низкие кредитные рейтинги африканских стран ограничивают круг инвесторов, готовых работать с такими активами.

В чем секрет успеха Казахстана и почему дело не в нефти?

Для тенге связь с нефтью остается очевидной. Казахстан является крупным экспортером сырья, поэтому нефтяные цены и объемы экспорта влияют на валютные поступления.

Но нынешнюю динамику только нефтяным фактором объяснить трудно.

В Financial Times связывают укрепление тенге прежде всего с потоками капитала, а не с торговыми потоками.

"Значительная часть добычи приходится на иностранные компании, поэтому рост нефтяных цен не превращается автоматически в такой же рост валютных поступлений в казахстанскую экономику". Financial Times

Показательным оказался и период, когда летом атаки БПЛА нарушали работу российского черноморского терминала, через который проходит значительная часть казахстанского нефтяного экспорта. Несмотря на проблемы с маршрутом, тенге продолжил укрепляться.

Это не означает, что нефть перестала влиять на курс. Но нынешнее движение действительно трудно объяснить только экспортной выручкой.

Казахстан хочет попасть в "Большой индекс"

Следующая задача РК, по мнению издания, – добиться включения казахстанских государственных облигаций в JPMorgan GBI-EM (международный индекс государственных облигаций стран с формирующимися рынками, номинированных в национальных валютах. – Прим. Zakon.kz).

Американская финансовая группа и один из крупнейших банковских институтов мира JPMorgan также работает над отдельным индексом для frontier markets ("пограничные рынки", то есть страны с развивающимися, но пока небольшими и менее ликвидными финансовыми рынками, которые находятся на ступень ниже более развитых. – Прим. Zakon.kz).

"Для Казахстана это важно не только с точки зрения репутации. Международные фонды часто используют индексы как ориентир при распределении средств. Поэтому включение казахстанских бумаг потенциально способно привести новых институциональных инвесторов". Financial Times

В Казахстан идут деньги и за пределами облигаций

Интерес иностранных инвесторов не ограничивается государственным долгом.

Прямые иностранные инвестиции в первом квартале восстановились до 6,3 млрд долларов. Одновременно Казахстан развивает транспортный коридор между Китаем и Европой, рассчитывая получить дополнительные источники доходов за пределами нефтяного сектора, пишет издание.

Параллельно Казахстан оказался в центре конкуренции Китая и США за экономическое присутствие в Центральной Азии. По данным FT, Вашингтон стремится укрепить позиции в регионе на фоне растущих китайских инвестиций в Казахстан и Узбекистан.

В августе Казахстан подписал соглашение на 10 млрд долларов с Nvidia и Firebird о строительстве дата-центров. Макс Хопкинс, аналитик FT, объясняет такую политику стремлением Казахстана не зависеть от одного внешнего центра силы.

"Казахстан не хочет зависеть от отдельных стран, поэтому привлекает больше капитала". Financial Times

В целом, по мнению аналитиков, Казахстан предлагает инвесторам высокую доходность, относительно низкую инфляцию и более удобный доступ к рынку. Спрос на тенговые активы остается высоким и теперь для страны главное – сделать отношения с международным капиталом устойчивым и постоянным.

Справка. Financial Times (FT) – британская деловая газета, основанная в 1888 году. Сегодня это одно из наиболее влиятельных мировых медиа в сфере экономики, финансов, инвестиций, бизнеса и международной политики. С 2015 года FT принадлежит японской медиагруппе Nikkei. Основной язык издания – английский, также существует китайская версия FTChinese. Ежедневная аудитория FT составляет около 26 млн человек по всему миру, включая читателей сайта, мобильных приложений и печатного издания. При этом основная аудитория – руководители компаний, инвесторы, финансовые специалисты, экономисты и представители государственных структур. Влияние FT связано прежде всего с этой профессиональной аудиторией: публикации издания внимательно отслеживают участники финансовых рынков и лица, принимающие экономические решения.

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