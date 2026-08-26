Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 26 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 458,48 тенге, евро – 534,68 тенге, рубля – 5,43 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 455 тенге, продажи – 462 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 526 тенге, продажи – 536 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,1 тенге, продажи – 5,4 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 458 тенге, продажи – 460 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 532 тенге, продажи – 537,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,22 тенге, продажи – 5,37 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 458 тенге, продажи – 460 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 533,2 тенге, продажи – 537,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,25 тенге, продажи – 5,33.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.