Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 26 августа

Фото: freepik

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 26 августа 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 458,48 тенге, евро – 534,68 тенге, рубля – 5,43 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 455 тенге, продажи – 462 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 526 тенге, продажи – 536 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,1 тенге, продажи – 5,4 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 458 тенге, продажи – 460 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 532 тенге, продажи – 537,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,22 тенге, продажи – 5,37 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 458 тенге, продажи – 460 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 533,2 тенге, продажи – 537,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,25 тенге, продажи – 5,33. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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