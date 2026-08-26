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Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 26 августа

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Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 26 августа 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 458,48 тенге, евро – 534,68 тенге, рубля – 5,43 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 455 тенге, продажи – 462 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 526 тенге, продажи – 536 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,1 тенге, продажи – 5,4 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 458 тенге, продажи – 460 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 532 тенге, продажи – 537,3 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,22 тенге, продажи – 5,37 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 458 тенге, продажи – 460 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 533,2 тенге, продажи – 537,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,25 тенге, продажи – 5,33.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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