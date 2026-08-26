Резкое похолодание до +12°С и сильные дожди обрушатся на Казахстан

Синоптики представили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 27, 28 и 29 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", северный циклон и связанные с ним атмосферные фронты вызовут дождливую погоду на большей части страны.

"Пройдут дожди с грозами, в отдельных районах возможны сильные дожди, град и шквал", – следует из прогноза. На западе Казахстана под влиянием скандинавского антициклона установится малооблачная погода, по мере смещения в восточном направлении будет обуславливать погоду без осадков.

Согласно прогнозу, днем ожидается:

значительное понижение температуры воздуха:

на западе – до +16+24°С ,

, на севере – до +12+20°С ,

, в центре – до +17+25°С.

повышение температуры воздуха:

на востоке – до +23+30°С.

"Юг, юго-восток республики останутся в зоне теплой воздушной массы, где погода будет без осадков и дневная температура воздуха в пределах +30+37°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее в "Казгидромете" рассказали, какие климатические риски в настоящее время наиболее актуальны для Казахстана и какие регионы страны наиболее подвержены им.