Курс доллара продолжил снижаться на торгах 12 августа

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) 12 августа 2026 года в 15:30 закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 465,19 тенге, снизившись на 0,63 тенге.

Курс российского рубля составил 5,62 тенге (-0,04).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,02 тенге (+0,01).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 465-467 тенге, евро – по 535-540 тенге, рубли – по 5,4-5,5 тенге.

Мировые цены на нефть на утренних торгах 12 августа выросли.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,81% – до 89,63 доллара за баррель.

Цена американской нефти WTI поднялась на 0,85% – до 83,91 доллара за баррель.

Утром Национальный банк Казахстана установил курс доллара в 465,74 тенге, евро – 537,23 тенге, рубля – 5,62 тенге.

На торгах 11 августа курс доллара составил 465,74 тенге, снизившись на 0,38 тенге.