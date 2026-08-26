Налоговый календарь: какие налоги и в какие сроки нужно уплатить в сентябре 2026 года
Фото: Zakon.kz
В сентябре 2026 года казахстанским налогоплательщикам необходимо выполнить ряд обязательств по представлению налоговой отчетности и уплате налогов, сообщает Zakon.kz.
В Департаменте государственных доходов Алматы особо обратили внимание на срок представления деклараций по формам 250.00 и 270.00 за 2025 год – не позднее 15 сентября 2026 года.
Необходимо представить следующие налоговые отчетности:
по 15 сентября:
- Форма 400.00 – декларация по акцизу за июль 2026 года;
- Форма 250.00 – декларация об активах и обязательствах по состоянию на 31 декабря 2025 года;
- Форма 270.00 – декларация о доходах и имуществе за 2025 год, представляемая физическими лицами-резидентами и трудовыми иммигрантами-резидентами РК.
по 21 сентября:
- Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за август 2026 года;
- Форма 851.00 – расчет сумм текущих платежей за пользование земельными участками;
- Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду.
Платежи:
по 7 сентября:
- ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, за август 2026 года.
по 15 сентября:
- ИПН по СНР для самозанятых, перечисляемый оператором интернет-платформы за август 2026 года.
по 21 сентября:
- НДС в ЕАЭС за август 2026 года;
- акциз, включая импорт из стран ЕАЭС, за август 2026 года;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду.
по 24 сентября:
- ИПН с доходов, выплаченных в августе 2026 года отдельным категориям нерезидентов.
по 25 сентября:
- КПН – авансовые платежи за сентябрь 2026 года;
- КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в августе 2026 года;
- ИПН, удержанный у источника выплаты;
- КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов;
- ИПН с доходов физических лиц-нерезидентов;
- ИПН, уплачиваемый самостоятельно по декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) за 2025 год;
- ИПН по СНР для самозанятых за август 2026 года;
- социальный налог за август 2026 года;
- плата за использование радиочастотного спектра;
- плата за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи;
- плата за пользование земельными участками;
- плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за сентябрь 2026 года;
- единый платеж за август 2026 года;
- социальные платежи (ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, ОСМС, ВОСМС) за август 2026 года.
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