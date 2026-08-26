#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
458.48
534.68
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
458.48
534.68
5.43
Финансы

Налоговый календарь: какие налоги и в какие сроки нужно уплатить в сентябре 2026 года

НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 16:03 Фото: Zakon.kz
В сентябре 2026 года казахстанским налогоплательщикам необходимо выполнить ряд обязательств по представлению налоговой отчетности и уплате налогов, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов Алматы особо обратили внимание на срок представления деклараций по формам 250.00 и 270.00 за 2025 год – не позднее 15 сентября 2026 года.

Необходимо представить следующие налоговые отчетности:

по 15 сентября:

  • Форма 400.00 – декларация по акцизу за июль 2026 года;
  • Форма 250.00 – декларация об активах и обязательствах по состоянию на 31 декабря 2025 года;
  • Форма 270.00 – декларация о доходах и имуществе за 2025 год, представляемая физическими лицами-резидентами и трудовыми иммигрантами-резидентами РК.

по 21 сентября:

  • Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за август 2026 года;
  • Форма 851.00 – расчет сумм текущих платежей за пользование земельными участками;
  • Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Платежи:

по 7 сентября:

  • ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, за август 2026 года.

по 15 сентября:

  • ИПН по СНР для самозанятых, перечисляемый оператором интернет-платформы за август 2026 года.

по 21 сентября:

  • НДС в ЕАЭС за август 2026 года;
  • акциз, включая импорт из стран ЕАЭС, за август 2026 года;
  • плата за негативное воздействие на окружающую среду.

по 24 сентября:

  • ИПН с доходов, выплаченных в августе 2026 года отдельным категориям нерезидентов.

по 25 сентября:

  • КПН – авансовые платежи за сентябрь 2026 года;
  • КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в августе 2026 года;
  • ИПН, удержанный у источника выплаты;
  • КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов;
  • ИПН с доходов физических лиц-нерезидентов;
  • ИПН, уплачиваемый самостоятельно по декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) за 2025 год;
  • ИПН по СНР для самозанятых за август 2026 года;
  • социальный налог за август 2026 года;
  • плата за использование радиочастотного спектра;
  • плата за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи;
  • плата за пользование земельными участками;
  • плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за сентябрь 2026 года;
  • единый платеж за август 2026 года;
  • социальные платежи (ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, ОСМС, ВОСМС) за август 2026 года.


Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
10:05, 28 апреля 2026
Налоговый календарь: какие налоги и платежи нужно уплатить в мае 2026 года
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
09:39, 27 марта 2026
Налоговый календарь: какие налоги и в какие сроки нужно уплатить в апреле 2026 года
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
09:30, 29 мая 2026
Налоговый календарь: когда и какие налоги нужно уплатить в июне 2026 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Аделина Земс
16:50, Сегодня
Аделина Земс объяснила проблему с инфраструктурой Карагандинской области после ответа ФЛАК
Дамм-младший назвал победу над Медведевым на турнире в Уинстон-Сейлеме лучшей в карьере
16:46, Сегодня
Дамм-младший назвал победу над Медведевым на турнире в Уинстон-Сейлеме лучшей в карьере
Кадры с тренировок Жаната Жакиянова и после завоевания титула
16:24, Сегодня
Самый лёгкий чемпион мира из Казахстана Жакиянов: удивлял Хаттона и дрался за два титула
Стоимость трансфера Самородова оценивается в 8 млн долларов
16:22, Сегодня
Максим Самородов перейдёт в "Спартак" на этой неделе – Тимур Гурцкая
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: