Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 458,87 тенге, евро – 535,09 тенге, рубля – 5,42 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 458 тенге, продажи – 465 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 531 тенге, продажи – 541 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,2 тенге, продажи – 5,5 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 461,6 тенге, продажи – 464 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 535,7 тенге, продажи – 541,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,22 тенге, продажи – 5,35 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 461,2 тенге, продажи – 463,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 535 тенге, продажи – 540 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,23 тенге, продажи – 5,30.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.