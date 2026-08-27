Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 27 августа

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 27 августа 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 458,87 тенге, евро – 535,09 тенге, рубля – 5,42 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 458 тенге, продажи – 465 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 531 тенге, продажи – 541 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,2 тенге, продажи – 5,5 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 461,6 тенге, продажи – 464 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 535,7 тенге, продажи – 541,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,22 тенге, продажи – 5,35 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 461,2 тенге, продажи – 463,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 535 тенге, продажи – 540 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,23 тенге, продажи – 5,30. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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