Рубль подешевел на 20%: как это изменило спрос на наличную валюту в Казахстане

Отпускной сезон изменил привычную картину на валютном рынке Казахстана. На фоне заметного снижения курса рубля и роста поездок за границу сложилась интересная и разнонаправленная динамика операций с наличной валютой, сообщает Zakon.kz.

Валюты дешевеют – казахстанцы считают выгоду

Весь 2026 год тенге рекордно укрепляется почти ко всем валютам мира. Такая тенденция нашла свое отражение и на рынке наличной валюты. Если сравнить рынок в январе и июле, то мы увидим, что объемы нетто-операций обменных пунктов радикально отличаются. В январе обменники продали долларов на 150,3 млрд тенге больше, чем купили. В июле разница между продажей и покупкой составила 123 млрд тенге. По евро разница выросла с 8,27 млрд до 11,46 млрд тенге (данные Нацбанка Казахстана).

Еще сильнее изменилась ситуация с российской валютой. В январе обменники купили рублей на 5,26 млрд тенге больше, чем продали. В июле, наоборот, продажи превысили покупки на 126,5 млн тенге.

При этом курс рубля к тенге за этот период существенно снизился. 28 января в обменных пунктах он составлял в среднем 6,60 тенге, тогда как сегодня – 5,32 тенге. Разница составляет 1,28 тенге, или 19,4%.

Для жителей регионов, где поездки в Россию являются обычной частью приграничной торговли, покупок или личных поездок, такое изменение курса имеет практическое значение. Более дешевый рубль снижает стоимость российских товаров и расходов в пересчете на тенге.

Рубль просел – и это уже видно в обменниках

В январе обменники в нескольких крупных регионах покупали рублей больше, чем продавали. В Актюбинской области разница составила 1,91 млрд тенге, в Алматы – 1,82 млрд, в Астане – 1,69 млрд, в Шымкенте – 742,5 млн тенге.

К июлю картина изменилась. В июле картина изменилась. В Актюбинской области обменники уже продали рублей больше, чем купили, на 25,3 млн тенге. В Западно-Казахстанской области разница также стала положительной – 37,8 млн тенге против 735,5 млн тенге в пользу покупок в январе.

В Алматы обменники почти сравняли покупки и продажи: в январе они купили рублей на 1,82 млрд тенге больше, чем продали, а в июле разница составила всего 45,4 млн тенге. В Астане разрыв сократился с 1,69 млрд до 696,1 млн тенге, в Шымкенте – с 742,5 млн до 62,2 млн тенге.

Доллар в Алматы "пошел против течения"

По всей стране разница между проданными и купленными обменниками долларами снизилась на 18,1%. Но по регионам картина сильно различалась.

Так, в Алматы жители и бизнес в январе купили долларов на 58,7 млрд тенге больше, чем сдали обменникам, а в июле – уже на 60,4 млрд. В Шымкенте этот разрыв вырос с 15,6 млрд до 22,1 млрд тенге.

А вот в Астане он резко сократился – с 19,27 млрд до 1,25 млрд тенге.

В большинстве областей разрыв тоже уменьшился. В Актюбинской области – с 8,04 млрд до 4,47 млрд тенге, в Костанайской – с 5,38 млрд до 2,46 млрд, в Западно-Казахстанской – с 4,70 млрд до 2,41 млрд.

Евро летом оказался кстати

Евро тоже пользуется спросом. В январе жители страны купили его на 8,27 млрд тенге больше, чем сдали обменникам. В июле разрыв вырос до 11,46 млрд тенге.

Больше всего увеличился спрос в Алматы – с 2,89 млрд до 4,86 млрд тенге. В Астане – с 2,09 млрд до 2,68 млрд. А вот в Шымкенте евро пошел в обратную сторону: с 1,12 млрд до 996 млн тенге. На наш взгляд, нынешний интерес к евро тоже объясним: разгар отпусков, предстоящие отъезды в Европу на обучение и т.д.

Как видим, с начала года наличный валютный рынок Казахстана заметно изменился. Долларовые операции сократились, по евро – выросли, а рублевый показатель вышел из "глубокой спячки".

Ранее мы рассказали о том, стоит ли при крепком тенге покупать золото как средство инвестиций.