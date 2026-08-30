В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов

Госдолг США уже составляет 40 трлн долларов, а с учетом долгов штатов, корпораций и граждан – 77 трлн долларов при ВВП около 32 трлн. Глобальный долг – 350 трлн долларов, что втрое больше мирового ВВП, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ПРАЙМ со ссылкой на The New York Times , автор материала Пол Вигна делает отсылку к древней месопотамской практике "амарги" – царский указ о полном списании государственных долгов.

Около 4400 лет назад царь Энметена освободил должников и вернул землю фермерам. "Амарги" переводится как "возвращение к матери" и стало синонимом свободы.

Долги в древности накапливались, пока не начинали угрожать стабильности общества: фермеры теряли землю, граждане попадали в рабство. Амарги был "сбросным клапаном" – инструментом перезагрузки, который часто объявляли при смене власти.

При этом в Афинах такие реформы не нравились знати, спартанского царя даже казнили за списание долгов, а братьев Гракхов убили в Риме. Поэтому к концу античности такая практика исчезла.

"Древний мир понимал: деньги – это вымышленная социальная конструкция, а не реальность. Деньги и кредит придумали люди для учета ресурсов. И поскольку это человеческое творение, мы можем изменять их, когда необходимо", – пишет Вигна.

Сегодня США тратят более одного триллиона долларов в год на проценты по долгам. Автор признает: сегодня амарги маловероятен, но призывает переосмыслить отношение к долгам.

Ранее мы писали о том, что списать долг по кредитам до 6,9 млн тенге могут алматинцам: кто может попробовать, а кому откажут.