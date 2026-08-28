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Финансы

Списать долг по кредитам до 6,9 млн тенге: алматинцам рассказали, кто может попробовать, а кому откажут

Кредит, кредитование, займ, долг, долги, кредиты, займы, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 16:31 Фото: freepik
Тысячи человек в Алматы признаны банкротами, десятки тысяч пожелали пройти процедуру банкротства, сообщает Zakon.kz.

Об особенностях и видах восстановления платежеспособности и банкротства, а также о причинах частых отказов на брифинге Региональной службы коммуникаций рассказал руководитель Управления по работе с несостоятельными должниками Департамента государственных доходов города Алматы Аят Сейдегазиев.

Как известно, закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" действует с 3 марта 2023 года. Он предусматривает три механизма для людей, оказавшихся в сложной долговой ситуации:

  1. внесудебное банкротство;
  2. судебное банкротство;
  3. восстановление платежеспособности.

Их цель в том, чтобы дать человеку законный способ урегулировать финансовые обязательства с учетом интересов и самого должника, и кредиторов.

"Банкротство – это не единственный и не всегда наиболее подходящий выход из долговой ситуации. Если у гражданина есть стабильный доход и возможность постепенно исполнять обязательства, он может воспользоваться процедурой восстановления платежеспособности и не получать статус банкрота. Поэтому прежде всего важно объективно оценить свое финансовое положение и только после этого выбирать процедуру", – отметил Аят Сейдегазиев.

Внесудебное банкротство

Эта процедура остается самой массовой. Она применяется:

  • по задолженности перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами. Размер долга при этом не должен превышать 1 600 МРП – 6 млн 920,2 тыс. тенге.
  • Также в общем случае необходимо, чтобы задолженность не погашалась не менее 12 месяцев, у гражданина отсутствовало имущество, в том числе находящееся в общей совместной собственности, а с момента предыдущего банкротства прошло не менее семи лет.
  • Для отдельных категорий предусмотрены послабления. Так, для людей, которые в течение последних шести месяцев получали адресную социальную помощь, требование о 12 месяцах отсутствия платежей не применяется.

Если же задолженность не погашается более пяти лет, ограничение по сумме долга и требование об отсутствии имущества не действуют.

С 3 марта 2023 года по 26 августа 2026 года в Алматы поступило 33 556 заявлений на внесудебное банкротство. Более 31 тысячи из них рассмотрены, 7407 граждан признаны банкротами, еще в отношении 1952 человек процедура продолжается. По 23 044 заявлениям было отказано.

"Одна из наиболее частых причин отказа – несоответствие установленным законом требованиям. Например, по отдельным договорам займа период непогашения задолженности еще не достиг 12 месяцев либо у заявителя имеется имущество. Поэтому перед подачей заявления важно проверить, соответствует ли гражданин всем условиям выбранной процедуры", – рассказал спикер.

Судебное банкротство

Если человек не соответствует условиям внесудебного банкротства, но объективно не может выполнить свои финансовые обязательства, он может обратиться за судебным банкротством. В этом случае дело рассматривает суд, назначается финансовый управляющий, проводится анализ имущества и финансового положения должника.

По состоянию на 26 августа 2026 года производство по судебному банкротству было возбуждено по 2694 заявлениям. В отношении 623 граждан процедура судебного банкротства уже применена. Еще 194 дела находятся на рассмотрении суда, по ним назначены финансовые управляющие. По 242 заявлениям суды отказали в применении процедуры, 367 оставили без рассмотрения, еще 1268 заявлений были возвращены.

Восстановление платежеспособности

Этот механизм предусмотрен для тех, кто способен рассчитываться с кредиторами, но нуждается в более удобном графике платежей. Процедура восстановления платежеспособности позволяет суду утвердить план погашения долгов сроком до пяти лет.

На 26 августа производства по таким делам возбуждены по 1442 заявлениям. Процедура восстановления платежеспособности уже применена в отношении 344 граждан, еще 287 дел находятся на рассмотрении. В 115 случаях суды отказали, 206 заявлений оставлены без рассмотрения, 490 возвращены.

При этом статус банкрота не означает, что человек автоматически освобождается абсолютно от всех обязательств. В частности, не списываются долги по алиментам, возмещению вреда жизни или здоровью, ущербу, причиненному уголовным правонарушением, а также ряд других обязательств, предусмотренных законодательством.

"Гражданам необходимо понимать и последствия банкротства. В течение пяти лет после признания банкротом человек не сможет получать кредиты и займы в банках и микрофинансовых организациях, повторно пройти процедуру можно только через семь лет, а финансовое состояние будет контролироваться в течение трех лет. Поэтому банкротство следует рассматривать не как простой способ списать долги, а как серьезный правовой механизм со своими условиями и ограничениями", – подчеркнул Аят Сейдегазиев.

В Департаменте государственных доходов рекомендуют перед обращением заранее оценить свои доходы, имущество, сроки задолженности и понять, какие обязательства могут быть списаны. Если человек сохраняет возможность выполнять свои обязательства, восстановление платежеспособности может стать более подходящим вариантом, позволяющим урегулировать долги без признания банкротом.

Казахстанке с инвалидностью и онкологией суды отказывали в банкротстве из-за наличия доли в ТОО. Размер ее долга составлял 4,5 млн тенге. Дело дошло до Кассационного суда, где ситуация разрешилась в ее пользу.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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