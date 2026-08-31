Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 31 августа

Фото: pexels

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 31 августа 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 464,77 тенге, евро – 541,36 тенге, рубля – 5,41 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 460 тенге, продажи – 467 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 533 тенге, продажи – 543 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,13 тенге, продажи – 5,33 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 461,8 тенге, продажи – 464 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 534,5 тенге, продажи – 539,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,16 тенге, продажи – 5,30 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 462,5 тенге, продажи – 464,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 535,6 тенге, продажи – 540,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,19 тенге, продажи – 5,28. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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