Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 31 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 464,77 тенге, евро – 541,36 тенге, рубля – 5,41 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 460 тенге, продажи – 467 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 533 тенге, продажи – 543 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,13 тенге, продажи – 5,33 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 461,8 тенге, продажи – 464 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 534,5 тенге, продажи – 539,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,16 тенге, продажи – 5,30 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 462,5 тенге, продажи – 464,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 535,6 тенге, продажи – 540,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,19 тенге, продажи – 5,28.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.