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Финансы

Под пустыней нашли громадные залежи урана: страна может глобально усилить позиции

Пустыня, песок, буря, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 03:58 Фото: magnific
В 2025 году Китай обнаружил 30 миллионов тонн урана в пустыне Ордос во Внутренней Монголии. Эти месторождения могут укрепить энергетическую самодостаточность Китая и повысить его значимость в ядерном секторе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет WNP, обнаружение 30 миллионов тонн урана в провинции Внутренняя Монголия может ускорить развитие ядерной программы Пекина. В перспективе Китай может достичь энергетической независимости от поставок урана.

Сейчас страна строит 11 новых ядерных реакторов, поэтому доступ к собственному сырью может иметь решающее значение как для обеспечения бесперебойных поставок, так и для снижения затрат на дальнейшее расширение этого сектора.

Добыча урана в пустыне Ордос может оказаться сложной задачей. В первую очередь, это может быть связано с доступом к воде, утилизацией отходов и безопасностью рабочих.

Китай не полагается исключительно на атомную энергетику для обеспечения своих энергоснабжений.

Однако, если Китай решит масштабно разрабатывать свои урановые месторождения, такой шаг может изменить торговые отношения и повлиять на цены на этот товар.

При этом Китай не ограничивается атомной энергетикой, но и поддерживает развитие возобновляемых источников энергии в больших масштабах, в частности фотоэлектрических систем и ветряных турбин.

Ранее мы писали о том, что Афганистан предложил США доступ к своим ресурсам, но при одном условии.

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Аксинья Титова
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