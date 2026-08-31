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Мир

Афганистан предложил США доступ к своим ресурсам, но при одном условии

Горы, туман, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 02:59 Фото: magnific
Афганистан предложил США доступ к минеральным ресурсам в попытке добиться отмены санкций и разморозки активов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на Financial Times (FT), об этом заявил глава афганского МИД Амир Хан Муттаки.

В ответ на вопрос об отношениях с США министр пояснил, что Афганистан "безусловно приветствует американские инвестиции в такие секторы, как добыча полезных ископаемых, инфраструктура, сельское хозяйство и торговля".

"Отношения между Афганистаном и США следует оценивать не через призму последних 20 лет войны, а на основе будущего сотрудничества. Наша экономическая политика открыта", – говорит глава МИД Афганистана.

Геологические исследования показывают, что Афганистан имеет полезные ископаемые на сумму не менее 1 трлн долларов. В их числе – крупные месторождения меди, железной руды, ниобия, кобальта, золота и лития, которые остаются в значительной степени неразработанными из-за десятилетий конфликта.

Ранее сообщалось, что талибы предложили США вернуться в Афганистан.

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Аксинья Титова
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