Афганистан предложил США доступ к своим ресурсам, но при одном условии
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Афганистан предложил США доступ к минеральным ресурсам в попытке добиться отмены санкций и разморозки активов, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Oxu.Az со ссылкой на Financial Times (FT), об этом заявил глава афганского МИД Амир Хан Муттаки.
В ответ на вопрос об отношениях с США министр пояснил, что Афганистан "безусловно приветствует американские инвестиции в такие секторы, как добыча полезных ископаемых, инфраструктура, сельское хозяйство и торговля".
"Отношения между Афганистаном и США следует оценивать не через призму последних 20 лет войны, а на основе будущего сотрудничества. Наша экономическая политика открыта", – говорит глава МИД Афганистана.
Геологические исследования показывают, что Афганистан имеет полезные ископаемые на сумму не менее 1 трлн долларов. В их числе – крупные месторождения меди, железной руды, ниобия, кобальта, золота и лития, которые остаются в значительной степени неразработанными из-за десятилетий конфликта.
Ранее сообщалось, что талибы предложили США вернуться в Афганистан.
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