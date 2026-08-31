Афганистан предложил США доступ к своим ресурсам, но при одном условии

Афганистан предложил США доступ к минеральным ресурсам в попытке добиться отмены санкций и разморозки активов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на Financial Times (FT) , об этом заявил глава афганского МИД Амир Хан Муттаки.

В ответ на вопрос об отношениях с США министр пояснил, что Афганистан "безусловно приветствует американские инвестиции в такие секторы, как добыча полезных ископаемых, инфраструктура, сельское хозяйство и торговля".

"Отношения между Афганистаном и США следует оценивать не через призму последних 20 лет войны, а на основе будущего сотрудничества. Наша экономическая политика открыта", – говорит глава МИД Афганистана.

Геологические исследования показывают, что Афганистан имеет полезные ископаемые на сумму не менее 1 трлн долларов. В их числе – крупные месторождения меди, железной руды, ниобия, кобальта, золота и лития, которые остаются в значительной степени неразработанными из-за десятилетий конфликта.

Ранее сообщалось, что талибы предложили США вернуться в Афганистан.