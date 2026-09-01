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Финансы

Сколько может заработать студент в месяц, не бросая учебу: Алматы, Астана и Шымкент

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 12:33 Фото: freepik
Рекламные вакансии обещают студентам сотни тысяч тенге, а иногда и миллионы. Но стоит ли верить таким обещаниям, и сколько реально можно заработать, если вы не нарушаете закон, и учеба остается на первом месте, выяснял Zakon.kz.

Миллион в вакансии – еще совсем не зарплата

Сегодня объявления о подработке выглядят заманчиво. Так, в Алматы студенту-курьеру предлагают до 930 тыс. тенге в месяц, а в отдельных вакансиях верхняя планка доходит до 1,45 млн. В Астане встречаются предложения до 1,25-1,3 млн тенге. В Шымкенте курьеру обещают до 1 млн тенге.

Но это именно верхняя граница потенциального дохода, а не сумма, которую студент получает за несколько часов после занятий. Курьерские вакансии зависят от количества заказов, продолжительности работы и других условий.

Поэтому для студента правильнее считать не "зарплату за месяц", а стоимость одного свободного часа.

И затем задать себе простой вопрос: сколько знаний студент потеряет в вузе, если будет отдавать работе по 20 часов в неделю?

Студенту можно работать. Но учеба остается учебой

Очное обучение не запрещает студенту трудоустроиться.

Пункт 4 статьи 47 Закона РК "Об образовании" прямо устанавливает право обучающихся очной формы на "совмещение обучения с работой в свободное от учебы время".

Трудовой кодекс также предусматривает такую возможность. Статья 68 устанавливает нормальную продолжительность рабочего времени не более 40 часов в неделю и отдельно предусматривает для учащихся возможность совместного трудоустройства для работы в свободное от учебы время, если она не причиняет вреда здоровью и не нарушает процесс обучения.

При этом студент и работодатель могут договориться о неполном рабочем времени. Статья 70 ТК предусматривает неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, а статья 74 – гибкий режим рабочего времени.

Для несовершеннолетних действуют отдельные ограничения. Статья 69 ТК устанавливает для работников от 14 до 16 лет не более 24 часов в неделю, а для работников от 16 до 18 лет – не более 36 часов.

Поэтому в нашем расчете 10, 15 и 20 часов в неделю – не законодательные ограничения, а три варианта реальной подработки при очном обучении.

В Алматы один час может стоить тысячу тенге, а может – четыре

Рынок Алматы позволяет увидеть эту разницу очень наглядно. В актуальных вакансиях встречаются предложения с оплатой 1 000 тенге в час для продавца-кассира без опыта. Для работы на складе встречается ставка 1 250-1 400 тенге в час. А преподавателю английского языка предлагают от 4 000 тенге в час.

Если взять именно эти реальные ставки и пересчитать их на одинаковое количество рабочего времени, получится следующая картина.

При ставке 1 000 тенге в час:

  • 10 часов в неделю – около 43 тыс. тенге в месяц;
  • 15 часов – около 65 тыс.;
  • 20 часов – около 87 тыс.

При ставке 1 300 тенге:

  • 10 часов – около 56 тыс.;
  • 15 часов – около 84 тыс.;
  • 20 часов – около 113 тыс.

А при 4 000 тенге в час:

  • 10 часов – около 173 тыс.;
  • 15 часов – около 260 тыс.;
  • 20 часов – около 346 тыс.

То есть студенту в Алматы вовсе не обязательно работать по 40 часов в неделю, чтобы выйти на 200-250 тыс. тенге. Но для этого ему нужен навык, за который рынок действительно готов платить несколько тысяч тенге в час.

Астана: обычная подработка дешевле, но навык решает все

В Астане картина похожая. В актуальных вакансиях без опыта встречается работа бариста с оплатой 1 000-1 200 тенге в час. Есть предложения с оплатой 2 000 тенге в час за сопровождение клиентов, а преподавателю математики предлагают 2 000-3 500 тенге в час.

При ставке 2 000 тенге в час:

  • 10 часов в неделю – около 87 тыс.;
  • 15 часов в неделю – 130 тыс.;
  • 20 часов в неделю – 173 тыс.

При ставке 3 500 тенге:

  • 10 часов в неделю – около 152 тыс.;
  • 5 часов в неделю – 227 тыс.;
  • 20 часов в неделю – 303 тыс.

Получается любопытная вещь. При обычной подработке разница между Алматы и Астаной может быть небольшой. А вот если студент обладает востребованным навыком, стоимость часа в столице растет гораздо быстрее.

Шымкент: рынок показывает, сколько стоит работа без опыта

В Шымкенте специализированных вакансий для студентов значительно меньше, и большая часть – курьерская работа. Курьеру предлагают 15-50 тыс. тенге за смену, отдельные вакансии обещают до 500 тыс. или 1 млн тенге в месяц.

Но для сравнения нам интереснее объявления, где указана именно почасовая ставка.

Для промоутеров в Шымкенте встречаются предложения 800-1 000 тенге в час с гибким графиком, причем работа прямо обозначена как подходящая студентам. Есть также вакансии с оплатой около 1 050 тенге в час плюс процент от продаж. В отдельных предложениях без опыта встречается ставка от 1 311 тенге в час.

При ставке 800-1 000 тенге в час:

  • 10 часов в неделю – около 35-43 тыс. тенге в месяц;
  • 15 часов – 52-65 тыс.;
  • 20 часов – 69-87 тыс.

При ставке 1 050 тенге в час:

  • 10 часов в неделю – около 45 тыс.;
  • 15 часов – 68 тыс.;
  • 20 часов – 91 тыс.
таблица зарплаты, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 12:33

Фото: Zakon.kz

Подработка может стать первой инвестицией студента

И теперь, на наш взгляд, самое главное. Студенческая работа важна не только как прямой источник денег. Если первые несколько месяцев студент получает 60-80 тыс. тенге, но параллельно приобретает навык, позволяющий поднять стоимость часа в два-три раза, его финансовая ситуация быстро изменится.

В этом смысле первые заработанные деньги могут дать парню или девушке не только возможность оплачивать свои расходы и развлечения. Они могут стать началом хорошего финансового опыта: вести бюджет, откладывать и инвестировать часть дохода и понимать, сколько на самом деле стоит его время.

И тогда вопрос будет в другом: не "Сколько стоит свободный час студента?", а "Как сделать так, чтобы через год этот час стоил дороже?".

Ранее мы рассказали, как в 2026 году казахстанцы поменяли свои инвестиционные предпочтения.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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