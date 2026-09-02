КНБ отчитался о 19 осужденных и 28 задержанных за терроризм и экстремизм

Сегодня, 2 сентября 2026 года, Комитет национальной безопасности (КНБ) раскрыл результаты антитеррористической работы за лето, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно распространенному релизу Комитета, в июне-августе 2026 года за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены 19 лиц.

Один из них – уроженец Алматы. Он с 2017 года находился в розыске за участие в деятельности международных террористических организаций. Обнаружен в Турции, откуда в 2025 году был депортирован на Родину и взят под стражу по уголовному делу. Решением суда он приговорен к 8 годам лишения свободы.

Другой, житель Шымкента, пропагандировал в социальных сетях идеологию терроризма, подстрекал свои связи к совершению насильственных акций. Осужден к 9 годам заключения.

"В этот же период в городах Астана, Алматы, Шымкент, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Мангистауской и Туркестанской областях по итогам оперативно-розыскных мероприятий задержаны 28 лиц", – добавили в КНБ.

Этих граждан подозревают в пропаганде терроризма, разжигании религиозной розни, распространении запрещенных материалов в Интернете и своем окружении, а также участии в деятельности экстремистской организации.

В настоящее время идут досудебные расследования по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Чуть ранее КНБ сообщил о ситуации на границе Казахстана. Об этом можно прочитать по этой ссылке.