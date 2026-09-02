Курс доллара снизился почти на 3 тенге в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 455,40 тенге, снизившись на 2,97 тенге.
Курс российского рубля снизился до 5,24 тенге (-0,02).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,70 тенге (-0,65).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 455,68-457,79 тенге, евро – по 526,34-531,93 тенге, рубли – по 5,16-5,30.
Мировые цены на нефть 2 сентября остаются на высоких уровнях после резкого роста накануне.
Стоимость нефти марки Brent составляет около 94,74 доллара за баррель, прибавляя 0,1%. Американская нефть WTI торгуется в районе 90,03 доллара за баррель, снижаясь примерно на 0,2%. В ходе торгов Brent поднималась до 97,04 доллара, а WTI – до 92,29 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 458,45 тенге, евро – 531,39 тенге, рубля – 5,29 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 2 сентября, можно здесь.