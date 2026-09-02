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Финансы

Курс доллара снизился почти на 3 тенге в Казахстане

иностранные деньги, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 15:50 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 2 сентября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 455,40 тенге, снизившись на 2,97 тенге.

Курс российского рубля снизился до 5,24 тенге (-0,02).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,70 тенге (-0,65).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 455,68-457,79 тенге, евро – по 526,34-531,93 тенге, рубли – по 5,16-5,30.

Мировые цены на нефть 2 сентября остаются на высоких уровнях после резкого роста накануне.

Стоимость нефти марки Brent составляет около 94,74 доллара за баррель, прибавляя 0,1%. Американская нефть WTI торгуется в районе 90,03 доллара за баррель, снижаясь примерно на 0,2%. В ходе торгов Brent поднималась до 97,04 доллара, а WTI – до 92,29 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 458,45 тенге, евро – 531,39 тенге, рубля – 5,29 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 2 сентября, можно здесь.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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