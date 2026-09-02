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Общество

Боимся проснуться на улице – свидетель по делу о смерти фельдшера Улданы Мырзуан

дом, фасад, Улдана, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 16:02 Фото: Zakon.kz
Свидетель Халил Бабалиев 2 сентября 2026 года дал показания в суде по делу о смерти фельдшера Улданы Мырзуан, передает корреспондент Zakon.kz.

Мужчина пожаловался на плохое состояние дома.

"Мы были на приеме у акима, и он пообещал принять меры, но сказал, что ему нужно стопроцентное согласие жильцов, чтобы заходить в каждую квартиру и осуществлять ремонтные работы. До этого некоторые жильцы были против. После этого, мы собрали стопроцентное согласие с жильцов и предоставили в акимат. Сейчас получается так, что наш дом никому не нужен, грубо говоря. Мы все боимся, что ложась спать, мы проснемся где-то на улице. Дом трещит по швам в данный момент", – сказал Бабалиев.

Он описал повреждения в своей квартире.

"У меня в спальне со стороны двора недавно появилась трещина, примерно в сантиметр. Я слышал, как лопнула угловая часть. Мы вызывали ЧС, делали осмотр. Над моей квартирой, на техэтаже устанавливали метки, они лопнули. Мы находимся, так сказать, в свободном падении, на пороховой бочке, и не знаем, когда это произойдет. А когда произойдет, кто будет за это в дальнейшем отвечать", – добавил мужчина.

Ранее другой свидетель рассказывала об увеличении трещины в доме. О еще одном обрушении читайте в материале.

27 августа бухгалтер строительной компании Гульсум Акшалова сообщила информацию о застройщике здания.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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