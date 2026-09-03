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Финансы

Цены на золото неожиданно упали за непродолжительный период

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 07:37 Фото: unsplash
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже Comex стала ниже 4 350 долларов за тройскую унцию впервые с 7 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, опираясь на данные торговой площадки, 2 сентября в 06:51 по казахстанскому времени, стоимость золота снижалась на 3,08% – до 4 343,6 доллара за тройскую унцию.

К 07:10 стоимость фьючерса ускорила снижение и была уже на уровне 4 337,5 доллара за тройскую унцию (-3,21%).

Ранее сообщалось, что цены на золото показали резкие изменения по сравнению с 19 августа. Также мы писали о том, как правильно покупать золото: три совета для тех, кто решает вложить деньги.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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