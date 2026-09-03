Цены на золото неожиданно упали за непродолжительный период

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже Comex стала ниже 4 350 долларов за тройскую унцию впервые с 7 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, опираясь на данные торговой площадки, 2 сентября в 06:51 по казахстанскому времени, стоимость золота снижалась на 3,08% – до 4 343,6 доллара за тройскую унцию.

К 07:10 стоимость фьючерса ускорила снижение и была уже на уровне 4 337,5 доллара за тройскую унцию (-3,21%).

Ранее сообщалось, что цены на золото показали резкие изменения по сравнению с 19 августа. Также мы писали о том, как правильно покупать золото: три совета для тех, кто решает вложить деньги.