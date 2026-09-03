Подписан контракт на проектирование и строительство первой АЭС в Казахстане

В рамках XI Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке подписан контракт на проектирование, поставку и строительство первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане. Об этом 3 сентября 2026 года объявили в Агентстве РК по атомной энергии, сообщает Zakon.kz.

Документ подписан между ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" и АО "Атомстройэкспорт" – дочерним предприятием Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

Подписание прошло в присутствии председателя Агентства РК по атомной энергии Алмасадама Саткалиева и генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва.

"Подписание контракта знаменует переход проекта строительства первой АЭС в Казахстане на новый, практический этап. В соответствии с межправительственным соглашением от 28 мая 2026 года стороны продолжат предусмотренные процедуры, включая необходимое согласование с правительством РК". Пресс-служба Агентства РК по атомной энергии

Подчеркивается, что реализация проекта АЭС имеет стратегическое значение для страны. На фоне роста экономики, промышленности, инфраструктуры, цифровизации и развития искусственного интеллекта потребность Казахстана в надежной и устойчивой электроэнергии будет последовательно увеличиваться.

"Атомная энергетика позволит обеспечить стабильную базовую генерацию на десятилетия вперед. Вместе с тем реализация проекта создаст дополнительные возможности для развития отечественной промышленности, внедрения передовых технологий и подготовки высококвалифицированных кадров. Строительство АЭС является важной частью долгосрочного курса Казахстана на укрепление энергетической безопасности и независимости, развитие промышленного и технологического потенциала, формирование кадрового резерва и укрепление технологического суверенитета страны". Пресс-служба Агентства РК по атомной энергии

Отмечается, что особое внимание при реализации проекта строительства первой АЭС будет уделено локализации – максимальному вовлечению казахстанских предприятий, специалистов, товаров, работ и услуг.

Строительство первой АЭС должно стать стимулом для развития отечественной промышленности, освоения новых производств и технологий, а также формирования национальных компетенций для дальнейшего развития атомной энергетики.

В агентстве добавили, что реализация проекта создаст долгосрочную основу для устойчивого экономического роста и станет одним из ключевых этапов формирования современной атомной отрасли Казахстана.

О том, когда начнется строительство первой в Казахстане АЭС, можете узнать по ссылке.