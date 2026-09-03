Рубль у минимума за полтора года: что будет с курсом в сентябре

За три месяца 2026 года российская валюта потеряла относительно тенге почти 22% – практически столько же, сколько за весь последний год. Что произошло с курсом и может ли падение продолжиться в сентябре, разбирался Zakon.kz.

Рост был бурный, но недолгий

Чтобы понять нынешнюю динамику курса RUB/KZT, надо вернуться на восемь месяцев назад. Начало 2026 года рубль встретил на уровне 6,42 тенге.

Но затем начался стремительный рост. Уже к 1 февраля российская валюта подорожала до 6,63 тенге. В течение февраля, марта, апреля и мая курс несколько раз менял направление, но в целом держался значительно выше уровня начала года.

В конце мая – начале июня рубль достиг максимальных значений года. На 1 июня официальный курс составлял 6,83 тенге.

Таким образом, менее чем за пять месяцев рубль подорожал относительно тенге примерно на 6,4%. Для казахстанского рынка это было существенное изменение: российская валюта из одной из самых доступных превратилась в заметно более дорогую.

Движение вниз

В первой половине июня курс еще заметно колебался. Затем примерно со второй декады месяца рубль начал последовательно дешеветь. В июле снижение продолжилось, а в августе стало практически непрерывным.

К началу сентября рубль не только потерял почти всю прибавку, полученную с начала года, но и ушел гораздо ниже.

Если рассматривать только последние три месяца, изменение выглядит гораздо более резким. На 1 июня рубль стоил 6,83 тенге. На 1 сентября – 5,34 тенге.

Таким образом, за три летних месяца российская валюта потеряла 21,8% стоимости относительно тенге.

Первое кредитное бюро также обращает внимание на продолжительность нынешнего тренда. По его данным, сегодняшний официальный курс рубля 5,24 тенге – это минимальное значение с февраля 2025 года.

Чего ждать в сентябре?

Первые дни нового месяца пока не дают оснований говорить о развороте тенденции.

Банк России установил на 3 сентября официальный курс доллара на уровне 86,9963 рубля против 86,7530 рубля днем ранее. Евро вырос до 100,8287 рубля со 100,5988, юань – до 12,9217 с 12,8970 рубля.

То есть после августовского падения рубль продолжил немного слабеть и в начале сентября.

Российский аналитик Наталья Мильчакова ожидает дальнейшего ослабления рубля и допускает, что уже в сентябре доллар может преодолеть отметку в 90 рублей. При этом сценарий с курсом 100 рублей за доллар до конца 2026 года она считает маловероятным.

Августовско-сентябрьский опрос Банка России среди 33 экономистов показал, что прогнозы по рублю ухудшились. Аналитики теперь ожидают более высокий курс доллара на всем горизонте до 2029 года.

Средний курс доллара в 2026 году они прогнозируют на уровне 79,9 рубля против 78,4 рубля в июльском опросе. При этом прогноз предполагает, что в сентябре-декабре доллар в среднем будет стоить 84,9 рубля.

На следующие годы оценки также повышены:

2027 год – 88,8 рубля против 86,6;

2028 год – 94 рубля против 92,7;

2029 год – 97,2 рубля против 95,8.

Иными словами, аналитики стали ожидать более слабый рубль не только в ближайшие месяцы, но и на несколько лет вперед.

Почему это важно для Казахстана

Для РК рубль имеет значение гораздо большее, чем можно предположить по его доле в валютных резервах или финансовых операциях. Россия тесно связана с Казахстаном торговлей, производственными цепочками и приграничным оборотом.

Российский рубль остается одной из основных валют расчетов казахстанского бизнеса. Особенно заметна его роль в тех секторах, где компании непосредственно работают с российскими поставщиками или покупателями.

По данным НБРК, в обрабатывающей промышленности рубль используют 64% предприятий. В торговле его доля составляет 54,8%, в сельском хозяйстве – 38,9%, в транспорте и складировании – 38,3%.

В горнодобывающей промышленности рубль используют 42% предприятий, хотя здесь безусловно доминирует доллар – 61,7%. В строительстве доли рубля и доллара практически сравнялись: 29,5% и 28,6% соответственно.

Получается двоякая ситуация. Для граждан эффект вполне практический: дешевеющий рубль увеличивает покупательную способность тенге при поездках в Россию и при покупках российских товаров.

Для казахстанских производителей ситуация обратная. Если российские товары становятся дешевле, отечественным компаниям, конкурирующим с ними на казахстанском рынке, сложнее удерживать ценовое преимущество.

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