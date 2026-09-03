Как обеспечить достойную жизнь на пенсии в Казахстане

Многие хотят сохранить привычный уровень жизни после выхода на пенсию, но рассчитывать только на государственные выплаты рискованно. Сколько денег потребуется в старости, где создать дополнительный доход и почему начинать накопления лучше заранее, разбирался Zakon.kz.

Сколько денег нужно для достойной жизни

В Казахстане нет единой суммы, которую можно назвать достаточной для комфортной жизни пенсионера. Но данные обследования Бюро национальной статистики АСПиР РК позволяют увидеть реальную картину доходов людей старшего возраста.

Среди респондентов в возрасте 61 года и старше наиболее распространенной оказалась группа с доходом 260-320 тыс. тенге на человека в месяц – в нее попали 34,3% опрошенных. Еще 14,1% указали доход от 320 тыс. до 400 тыс. тенге, а 14,3% – от 400 тыс. до 500 тыс. тенге.

Для сравнения можно посмотреть на соседнюю Россию. Согласно опросу, экономически активные россияне в августе 2026 года назвали достойной пенсию в среднем 56 600 рублей. При курсе 5,25 тенге за рубль это около 297 тыс. тенге.

Как видим, ожидания в соседних странах совпали. Таким образом, для нашего расчета можно взять ориентир около 300 тыс. тенге в месяц на одного человека. Но это именно ориентир, а не установленный государством стандарт.

Сколько потребуется лично вам и как увеличить сумму

На сайте ЕНПФ есть пенсионный калькулятор. Он позволяет получить примерный прогноз будущих пенсионных выплат и оценить, насколько они соответствуют предполагаемым потребностям.

Если ожидаемой выплаты будет недостаточно, разницу необходимо сформировать самостоятельно. И здесь самое важное – не только размер ежемесячного взноса, но и время, которое остается до пенсии.

Рассмотрим простой пример. Человек каждый месяц откладывает на депозит 50 тыс. тенге и получает в среднем 15% годовых с ежемесячной капитализацией. Если не менять размер взноса и не снимать деньги, результат будет сильно различаться в зависимости от возраста начала накоплений.

При старте в 30 лет и накоплении до 63 лет получится около 543,6 млн тенге. Собственных средств человек внесет 19,8 млн, остальное сформируется за счет начисленного дохода.

Если начать в 40 лет, итоговый капитал составит около 119,3 млн тенге при собственных взносах 13,8 млн.

При отсчете в 50 лет за 13 лет накопится около 23,8 млн тенге, из которых 7,8 млн составят собственные взносы.

Расчет показывает силу сложного процента, но воспринимать 15% как гарантированную доходность на протяжении 13, 23 или 33 лет нельзя. Ставки по финансовым инструментам меняются, а фактический результат зависит от выбранного способа инвестирования.

Инфляция меняет расчет

Есть еще одна проблема: через 20-30 лет 300 тыс. тенге не будут иметь той же покупательной способности, что сегодня.

Поэтому будущий пенсионный капитал необходимо оценивать с поправкой на инфляцию. Чем дольше срок накоплений, тем важнее не просто сохранять деньги, а получать доходность выше роста цен.

Кроме того, с возрастом структура расходов может измениться. Например, с большой долей вероятности увеличатся расходы на лекарства и медицинские услуги. Поэтому к основной сумме расходов разумно добавлять финансовый резерв на непредвиденные ситуации.

Тем не менее банковский вклад остается одним из наиболее понятных инструментов для формирования накоплений. Его преимущество – заранее известная ставка и относительная простота управления.

Облигации и акции: больше возможностей, больше риска

Ценные бумаги позволяют диверсифицировать накопления и получать доход не только за счет банковского процента.

Финансист Арсен Темирбаев считает, что при формировании сбережений важно распределять средства между разными инструментами и не концентрировать капитал в одном активе. По его мнению, часть средств можно держать в тенговых инструментах с высокой доходностью, а валютную составляющую использовать именно для диверсификации.

Облигации обычно рассматриваются как более консервативный инструмент по сравнению с акциями. При этом у них тоже есть риски – в частности, связанные с эмитентом и изменением рыночной стоимости бумаги.

"Акции и фонды могут дать более высокую доходность на длинном горизонте, но стоимость таких активов может существенно колебаться. Поэтому пенсионные накопления нельзя строить на ожидании постоянного роста рынка". Арсен Темирбаев

Накопительное страхование жизни

Этот продукт позволяет одновременно формировать накопления и получать страховую защиту.

Доходность зависит от конкретной программы. Например, по данным страховых компаний, гарантированная доходность отдельных тенговых программ достигает 5% годовых, а дополнительный доход может начисляться за счет участия в прибыли. По одной из программ историческая совокупная доходность заявлена на уровне 7-10% годовых.

Главное отличие НСЖ от обычного инвестиционного счета – сочетание накопительной и страховой составляющей.

Перед заключением договора необходимо учитывать срок, порядок досрочного расторжения, размер выкупной суммы, комиссии и условия получения выплат.

Недвижимость как будущий источник дохода

Квартира, приобретенная для сдачи в аренду, может стать еще одним источником денег после выхода на пенсию. Но считать всю арендную плату чистым доходом неправильно.

Эксперт по недвижимости Эльвира Сагандыкова отмечает, что классическая модель, при которой квартира быстро окупается за счет аренды, сегодня работает хуже. Стоимость жилья во многих случаях росла быстрее арендных ставок, поэтому доходность снизилась.

Средняя валовая доходность аренды в Алматы и Астане сейчас оценивается примерно в 7-9% годовых. Однако из нее необходимо вычесть налоги, периоды простоя, ремонт, износ мебели и техники и другие расходы.

"Однако недвижимость может выполнять сразу две задачи – сохранять капитал и приносить регулярный денежный поток, но требует значительных первоначальных вложений". Эльвира Сагандыкова

Можно ли продолжать зарабатывать после пенсии

Выход на пенсию не обязательно означает прекращение трудовой деятельности. По данным Бюро национальной статистики, в 2022 году в Казахстане были заняты 308,3 тыс. человек в возрасте 60 лет и старше. Из них 63,4% составляли мужчины и 36,6% – женщины.

Для части пенсионеров это возможность увеличить ежемесячный доход без существенных вложений. Наиболее доступные варианты зависят от прежней профессии и навыков. Репетиторство, консультации, работа с текстами, ремесло, небольшое производство или занятость с гибким графиком позволяют продолжать зарабатывать после выхода на пенсию.

Например, средняя стоимость часа частного репетитора в Алматы в 2026 году составляет около 3-7 тыс. тенге, а по отдельным направлениям может быть выше. При двух занятиях в день и 20 рабочих днях в месяц это даст до 280 тыс. тенге дополнительного дохода.

Другой вариант – работа по найму с неполным или гибким графиком. На рынке труда есть вакансии, доступные пенсионерам: операторам call-центров предлагают около 300-500 тыс. тенге в месяц, специалистам службы поддержки – 260-320 тыс. тенге.

Движение FIRE: выйти на пенсию раньше

Идея финансовой независимости получила отдельное название – FIRE (Financial Independence, Retire Early – финансовая независимость, ранний выход на пенсию). Ее сторонники стремятся накопить капитал, дохода от которого хватит для жизни без обязательной работы.

Финансовый консультант и инвестор Асель Аульбекова рассматривает создание капитала как долгосрочную систему, в которой важны не разовые вложения, а регулярное инвестирование и финансовая дисциплина.

Эти люди:

Откладывают много денег. Это не привычные нам 10-15% от доходов, а 50% и больше, чтобы ускорить накопления.

Это не привычные нам 10-15% от доходов, а 50% и больше, чтобы ускорить накопления. Отказываются от потребительского стиля жизни. Не тратят деньги на вещи, которые быстро теряют свою ценность.

Не тратят деньги на вещи, которые быстро теряют свою ценность. Имеют инвестиционный доход. Вариантов масса: банковские вклады, накопительные счета, акции, облигации, фонды, а иногда и недвижимость – главное, чтобы деньги работали на вас.

Для большинства людей полный отказ от работы в 35-40 лет может быть слишком амбициозной целью. Но сам принцип можно использовать гораздо шире: чем раньше человек начинает создавать капитал, тем меньше ему приходится откладывать непосредственно перед пенсией.

"Ключевой принцип FIRE – жить осознанно и последовательно, чтобы достичь свободы в максимально раннем возрасте". Асель Аульбекова

Как оценивают достойную пенсию за рубежом?

Во многих странах размер будущей пенсии оценивают не в конкретной сумме, а через коэффициент замещения – долю прежнего заработка, которую человек сохраняет после выхода на пенсию. Такой показатель удобнее для сравнения стран с разным уровнем доходов.

По расчетам Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), для работника со средней зарплатой и полной трудовой карьерой средний чистый коэффициент замещения в странах организации составляет 63,2%. То есть обязательные пенсионные схемы в среднем обеспечивают около двух третей прежнего заработка после выхода на пенсию.

Разница между странами при этом очень велика. В Польше чистый коэффициент замещения составляет 28,6%, в Греции – 88,5%, в Турции – 96,4%, а в Мексике – 79,6%. Показатель отражает расчетное соотношение доходов до и после выхода на пенсию, а не напрямую уровень жизни пожилых людей.

Как видим, для человека важен прежде всего собственный коэффициент. Если до пенсии он привык жить на 500 тыс. тенге в месяц, то получение 300 тыс. тенге означает сохранение 60% прежнего дохода. Если же его расходы после выхода на пенсию снизятся до 300 тыс., такой уровень выплат может оказаться достаточным.

Поэтому пенсионную цель разумнее определять не только как сумму в тенге. Сначала стоит оценить будущие расходы и ожидаемую государственную пенсию, а затем определить, какую часть разницы придется покрывать за счет собственных накоплений и других источников дохода.

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