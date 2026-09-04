Ломбарды и МФО: бизнесу выдают больше половины микрокредитов в Казахстане

Когда привычный кредит становится все менее доступным, предприниматели начинают искать деньги в других местах. Это уже сильно отражается на структуре микрофинансового рынка Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Микрокредиты сменили адреса

На 1 июля 2026 года ссудный портфель организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (ООМФД), составил 3,1 трлн тенге. За II квартал он сократился на 0,6%, но с начала года вырос на 0,8%.

Портфель бизнес-заемщиков за II квартал снизился на 1%. В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) это связывают с погашением сезонных займов, выданных кредитными товариществами. Портфель займов населению сократился на 0,2% – главным образом из-за снижения потребительских микрокредитов ломбардов.

При этом на субъектов бизнеса приходится 54,7% портфеля, или 1,7 трлн тенге. Доля населения составляет 45,3%, или 1,4 трлн тенге.

Ломбардный блеск: активы растут, а займы – нет

Совокупные активы ООМФД на 1 июля составили 3,5 трлн тенге, увеличившись за II квартал на 0,2%. С начала года они снизились на 0,1%.

В структуре активов:

микрофинансовые организации – 1,7 трлн тенге, или 49,4%;

кредитные товарищества – 1,1 трлн, или 31,7%;

ломбарды – 0,7 трлн, или 18,9%.

По данным АРРФР, рост активов во II квартале произошел за счет ломбардов. Их активы представлены преимущественно имуществом, принятым в обеспечение по микрокредитам.

При этом ссудный портфель сектора сократился. В частности, на динамику повлияло снижение объема микрокредитов, выданных ломбардами.

Банк строже – ломбард ближе

О росте обращений в ломбарды на фоне ужесточения требований к беззалоговым потребительским кредитам председатель АРРФР Мадина Абылкасымова говорила еще в апреле 2026 года.

"В связи с ужесточением требований по беззалоговым потребительским кредитам есть тенденция того, что население обращается в ломбарды, где в качестве залога они могут предоставить какое-то изделие и, соответственно, получить кредит. Там параметры оценки кредитоспособности должника и для залога немного отличаются, то есть можно использовать залог для получения кредита, в то время как для беззалоговых потребительских кредитов наши требования гораздо жестче. Поэтому да, можно отметить такой рост". Мадина Абылкасымова.

Свежая статистика показывает, что эта тенденция сохраняется: хотя портфель потребительских микрокредитов ломбардов снизился, их активы выросли.

Фото: Zakon.kz. Данные приведены на 1 июля 2026 года.

Заемщики стали изобретательнее

Финансист Расул Рысмамбетов связывает происходящее с изменениями регулирования последних лет. Банки ужесточали требования к беззалоговому кредитованию, одновременно усиливались требования к микрофинансовым продуктам.

Потребность в заемных средствах при этом сохраняется. Поэтому часть спроса может переходить между банковским и микрофинансовым секторами, а внутри последнего – к продуктам с залогом.

"Если человеку стало сложнее получить деньги через банк или часть микрофинансовых продуктов стала менее доступной, спрос естественным образом перетекает туда, где сохраняется более простой и понятный механизм получения займа под залог имущества", – считает эксперт.

Просрочка сокращается: кредиторы могут выдохнуть

Доля займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) на 1 июля составила 3,9% против 4,9% годом ранее. В портфеле физических лиц показатель снизился с 7,4% до 5,1%.

Обязательства ООМФД за II квартал выросли на 0,2%, до 2,3 трлн тенге. Полученные займы составляют 61,5% совокупных обязательств, или 1,4 трлн тенге.

Собственный капитал сектора на 1 июля достиг 1,3 трлн тенге, увеличившись за II квартал на 0,2%.

В целом, статистика АРРФР показывает, что внутри микрофинансового рынка страны одновременно происходят несколько процессов: основная часть портфеля приходится на бизнес, структура потребительского кредитования меняется, а качество задолженности улучшается.

Ранее мы сообщили, что Нацбанк планирует установить лимит по совокупной задолженности заемщика. Если правила примут, каждый казахстанец сможет оформлять кредиты на сумму, не превышающую восемь своих годовых доходов.