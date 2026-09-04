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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 сентября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 11:13 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 4 сентября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 455,86 тенге, евро – 528,84 тенге, рубля – 5,25 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 455 тенге, продажи – 462 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 526 тенге, продажи – 536 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,1 тенге, продажи – 5,3 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 458 тенге, продажи – 460,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 530,3 тенге, продажи – 535,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,16 тенге, продажи – 5,27 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 458,5 тенге, продажи – 460,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 530 тенге, продажи – 535,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,22.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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