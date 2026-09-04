Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 455,86 тенге, евро – 528,84 тенге, рубля – 5,25 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 455 тенге, продажи – 462 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 526 тенге, продажи – 536 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,1 тенге, продажи – 5,3 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 458 тенге, продажи – 460,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 530,3 тенге, продажи – 535,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,16 тенге, продажи – 5,27 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 458,5 тенге, продажи – 460,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 530 тенге, продажи – 535,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,22.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.