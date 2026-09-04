Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 сентября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 4 сентября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 455,86 тенге, евро – 528,84 тенге, рубля – 5,25 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 455 тенге, продажи – 462 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 526 тенге, продажи – 536 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,1 тенге, продажи – 5,3 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 458 тенге, продажи – 460,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 530,3 тенге, продажи – 535,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,16 тенге, продажи – 5,27 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 458,5 тенге, продажи – 460,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 530 тенге, продажи – 535,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,15 тенге, продажи – 5,22. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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