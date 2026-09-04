Что ожидать казахстанцам от снижения базовой ставки – мнения экспертов

Базовую ставку в Казахстане снизили с 16,75% до 16,25%. Насколько быстро это изменение отразится на стоимости кредитов, доходности депозитов и доступности денег для бизнеса, выяснил Zakon.kz.

Инфляция дала повод ослабить хватку

Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка Казахстана снизил базовую ставку на 0,5 процентного пункта – до 16,25% годовых. Коридор ставки установлен на уровне +/- 1 процентного пункта.

Решение принято на фоне замедления инфляции. В августе годовой рост цен составил 9,8%, причем дезинфляционный процесс продолжается 11 месяцев подряд. Продовольственная инфляция снизилась до 9,5%, непродовольственная – до 11,4%, сервисная – до 8,9%.

Одновременно снизились инфляционные ожидания населения. В июле они составили 12,1% против 13,4% в июне. Профессиональные участники рынка ожидают инфляцию на конец года на уровне 10%.

На этом фоне прогноз инфляции на 2026 год сохранен в диапазоне 9-11%. Однако прогноз на будущий год пересмотрен вверх.

"Прогноз на 2027 год пересмотрен в сторону повышения до 6,5-8,5% (ранее 5,5-7,5%), что обусловлено ростом внешней инфляции, пересмотром предпосылок регулируемых цен, а также увеличением фискального импульса". Нацбанк РК

Получается довольно необычная ситуация: текущая инфляция дает НБРК возможность снижать ставку, но среднесрочные риски пока не позволяют делать это слишком быстро.

Реальная ставка все еще остается высокой

Финансист Андрей Чеботарев считает нынешнее решение устоявшимся трендом.

"Текущее снижение – это уже часть цикла, пусть и достаточно осторожного. Важна здесь не столько номинальная ставка 16,25%, сколько реальная ставка, то есть базовая ставка минус инфляция. При инфляции 9,8% она составляет около 6,45%. Это все еще много и остается одной из самых высоких реальных ставок в мире, но она уже немного ниже, чем была до этого". Андрей Чеботарев

Таким образом, само по себе снижение базовой ставки на 0,5 процентного пункта еще не означает резкого смягчения финансовых условий.

Кредиты отреагируют с опозданием

Изменение базовой ставки сначала проходит через финансовую систему, а уже затем отражается на стоимости банковских продуктов. Этот процесс занимает время.

"Заемщики почувствуют снижение не скоро. Трансмиссия, то есть механизм передачи ставки в экономику, работает от полугода и больше. А вот депозиты отреагируют за недели, кредиты – медленнее. В первую очередь подешевеет краткосрочная оборотка, а не инвестиционные деньги". Андрей Чеботарев

Причем стоимость кредита зависит не только от базовой ставки. Банки учитывают стоимость фондирования, кредитный риск, срок займа и другие параметры. Базовая ставка влияет на эту конструкцию, но не определяет ее целиком, подчеркивает специалист.

Полпроцента для бизнеса пока маловато

Для предпринимателей стоимость денег особенно важна при принятии инвестиционных решений. Однако, по мнению Чеботарева, нынешнего снижения недостаточно, чтобы заметно изменить экономику большинства проектов.

"При средней ставке по корпоративным кредитам 16,4% половина процентного пункта логику бизнеса не меняет. Средний срок корпоративного кредита – 9,9 месяца. Чтобы запустился инвестиционный цикл, ставка должна упасть значительно ниже". Андрей Чеботарев

При этом эксперт считает ключевым сам факт изменения направления денежно-кредитной политики.

"Это, несомненно, важный сигнал. Регулятор идет вниз, меняет поведение, бизнес начинает планировать инвестиции, банки закладывают снижение в длинные продукты". Андрей Чеботарев

Экономике нужны более дешевые деньги

Экономист Аскар Кысыков считает нынешнее снижение более стратегическим, чем тактическим.

"Нынешнее снижение базовой ставки пусть и небольшое, но это начало хорошего вектора – Нацбанк снижает базовую ставку третий раз подряд, и условия для этого есть. У банков есть ликвидность, бизнес нуждается в более дешевых кредитах, и это может дать заметное оживление экономике в целом". Аскар Кысыков

По его словам, при оценке решения нужно учитывать и будущий объем инвестиционной активности.

"Президент объявил Казахстан "Большой стройкой", потребуются большие инвестиции. Поэтому экономике нужны более доступные финансовые ресурсы. Снижение ставки должно помочь раскачать инвестиционную активность, особенно если этот тренд будет продолжаться". Аскар Кысыков

Цена кредитов будет уменьшаться

При этом Кысыков не ожидает, что население почувствует изменение ставки немедленно.

"Это будет достаточно длинный процесс. Большой лаг связан с тем, что банковские продукты не меняются одновременно с базовой ставкой. Первыми почувствуют изменения владельцы депозитов – процентные ставки будут постепенно снижаться. Уже потом это отразится на людях, которые берут кредиты". Аскар Кысыков

По мнению эксперта, дальнейший эффект необходимо оценивать вместе с динамикой инфляции.

"Мы перешли по инфляции на однозначные параметры, и падение существенное – с 12,9% в сентябре 2025 года до нынешних 9,8%. Если рост цен продолжит замедляться, снижение стоимости кредитования будет происходить на более устойчивой основе". Аскар Кысыков

Почему Нацбанк может взять паузу

Несмотря на снижение ставки, регулятор прямо указывает на сохранение проинфляционных рисков. Это означает, что дальнейшее движение вниз не является предопределенным.

Андрей Чеботарев выделяет три основных фактора, способных остановить снижение.

"Снижение может остановиться, если инфляция развернется, особенно продовольственная. Вторая причина – ослабление тенге и последующий рост цен из-за курса. Третья причина – фискальный импульс. Если Нацфонд пойдет на большую стройку, в экономику придет спрос, который Нацбанк как раз охлаждает". Андрей Чеботарев

При этом, по оценке эксперта, эти риски ситуацию не изменят.

"К развороту ставки в противоположную сторону это вряд ли приведет. А вот пауза при любом из трех сценариев вполне вероятна". Андрей Чеботарев

Отметим, что Нацбанк по этой теме тоже высказался осторожно.

"Последующие решения по ставке будут приниматься, исходя из поступающих данных по инфляции, ее соответствия прогнозной траектории, динамики внутреннего спроса, инфляционных ожиданий и регулируемых цен, а также масштабов и эффектов фискального и квазифискального стимулирования". Нацбанк РК

При этом вся денежно-кредитная политика регулятора будет направлена на снижение инфляции к среднесрочной цели 5% в 2028 году.

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