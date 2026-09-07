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Финансы

Где в Казахстане дешевле всего поесть: цены в кафе, столовых и ресторанах

стол тарелки и еда, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 12:38 Фото: magnific
В нашей стране утолить голод можно в самых разных местах – от эксклюзивных дорогих ресторанов до небольших закусочных. Но рост числа заведений не сделал еду дешевле: цены продолжают расти. Где сегодня выгоднее пообедать, перекусить или поужинать, выяснял Zakon.kz.

Алматы – лидер по количеству кафе и ресторанов

Согласно последним подсчетам Бюро национальной статистики АСПиР РК, в Казахстане насчитывается 19 588 заведений общественного питания – на 17,5% больше, чем в 2025 году. В 2024 году их было 16 674.

Больше всего точек общепита в Алматы – 3 522. В Астане их 2 761, в Карагандинской области – 1 275. Однако по числу ресторанов лидирует Астана – 654 заведения. Далее идут Алматы – 602 и Западно-Казахстанская область – 248. Кафе больше всего в Алматы – 1 036, Астане – 809 и Карагандинской области – 485.

Но большее количество заведений не означает снижения цен. Так, в январе-феврале 2026 года ужин в ресторане подорожал на 15,3% по сравнению с тем же периодом 2025 года, а фастфуд – на 12,7%.

Отдельно заметно дорожает питание в столовых. Еще в январе 2025 года обед в столовой подорожал на 13,4% за год, тогда как услуги ресторанов и кафе в целом выросли на 7,8%, а услуги организаций быстрого обслуживания – на 12,8%.

При этом статистика расходов показывает и другую сторону рынка. В четвертом квартале 2025 года один казахстанец в среднем потратил на еду вне дома 2,7 тыс. тенге – всего на 0,6% больше, чем годом ранее. Это показатель фактических расходов населения, а не средний чек одного посещения.

Что сегодня можно считать недорогим обедом

Самый простой вариант – столовая с комплексным обедом. Обычно это первое блюдо, второе с гарниром, салат, хлеб, чай или компот.

Например, в Шымкенте комплексный обед с первым и вторым блюдом, салатом, хлебом и чаем или компотом сейчас можно найти за 2 000-2 200 тенге. Только первое с хлебом и напитком стоит 1 200 тенге, второе с салатом, хлебом и напитком – 1 500 тенге.

В Алматы недорогой обед в столовой обходится примерно в 4 500-6 000 тенге. В Астане ориентир составляет 4 250 тенге, в Шымкенте – 4 000, в Атырау – 4 500 тенге. Это средние ориентиры по категории недорогих заведений, а не цена конкретного комплексного обеда.

При этом реальные столовые позволяют найти варианты дешевле. Например, в Алматы у заведений формата столовой встречается ценовой диапазон до 4 000 тенге, а отдельные кафе-столовые работают в диапазоне 2 000-3 500 тенге.

Донер как оптимальный фастфуд

Для быстрого перекуса разница между городами меньше. В среднем комбо в сегменте быстрого питания в Казахстане стоит около 3 300-3 500 тенге. По данным Numbeo (Combo Meal at McDonald's (or Equivalent Fast-Food Meal), средняя цена комбо составляет 3 800 тенге в Алматы, 3 500 в Астане, 3 000 в Шымкенте и 3 150 в Атырау.

Но если не брать комбо, а ограничиться одним донером, можно потратить значительно меньше.

  • В Атырау, например, куриный донер в одном из заведений стоит 1 450 тенге, а комбо с картофелем фри и напитком – 2 650 тенге. В другом заведении классический донер стоит 1 590 тенге.
  • В Шымкенте цены еще ниже: куриный донер в лаваше можно найти за 1 090 тенге, а в одном из заведений куриный донер стоит 900 тенге.
  • В Астане обычный куриный донер в одном из заведений стоит около 1 490 тенге, а комбо с донером, фри и напитком – примерно 3 450 тенге.

Где самые дешевые рестораны

С рестораном картина становится другой. Здесь для сравнения можно взять ужин в заведении среднего уровня – три блюда на двоих без напитков – и пересчитать стоимость на одного человека.

  • В Алматы такой ужин обойдется примерно в 20 500 тенге на двоих, или 10 250 тенге на человека.
  • В Астане – около 16 500 тенге на двоих, или 8 250 тенге на человека.
  • В Шымкенте – около 15 250 тенге на двоих, или 7 625 тенге на человека.
  • В Атырау – примерно 16 500 тенге на двоих, или 8 250 тенге на человека.

В самом Алматы, конечно, можно найти и более дешевые варианты. Например, у заведений с форматом обычного кафе средний ценовой диапазон может составлять 5 000-10 000 тенге, тогда как в ресторанах более высокого уровня счет начинается от 10 000 тенге и может быть значительно выше.

таблица экономика, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 12:38

Фото: Zakon.kz

Доходы растут, расходы – тоже

Расширение рынка общественного питания продолжается. В 2025 году объем услуг в сфере питания и напитков составил 2,1 трлн тенге.

Питание вне дома, согласно данным БНС, пока занимает сравнительно небольшое место в бюджете казахстанских семей. В 2025 году на кафе, рестораны, столовые и другие подобные услуги приходилось около 2,3% всех потребительских расходов домохозяйств.

Для сравнения, в США расходы на еду вне дома – рестораны, доставку и еду навынос – составляют 5% потребительских расходов, и американские домохозяйства тратили на питание вне дома в среднем $3 945 в год.

В Германии категория "рестораны и гостиницы" занимает 6,8% потребительских расходов домохозяйств. При этом сами рестораны в этой статистике объединены с расходами на размещение, поэтому показатель немного шире, чем казахстанский.

В Италии доля расходов на рестораны и гостиницы находится примерно на уровне 6%. Последние данные Istat показывают, что итальянские семьи направляют на эту категорию около 5,9% потребительских расходов.

В России показатель почти также такой же, как и у нас, – около 2,8% потребительских расходов.

Ранее мы рассказали, как питание и образ жизни влияют на здоровье.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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