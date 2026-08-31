#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+32°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+32°
$
464.77
541.36
5.41
Общество

Как питание и образ жизни влияют на здоровье

медицина, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 10:00 Фото: pixabay
По международному исследованию, в 2024 году доля взрослых жителей Казахстана с индексом массы тела выше 25 составила 56%.

Для страны, где проблема уже касается половины взрослого населения, это повод посмотреть не только на саму цифру, но и на то, что стоит за ней: как питаются люди, насколько они активны и к каким последствиям для здоровья это может привести.

Ожирение касается не только взрослых. В Казахстане 22,4% взрослых страдают ожирением, а среди детей 6-9 лет 20,6% имеют избыточную массу тела и 6,6% страдают ожирением. При этом сладкие газированные напитки 4-7 раз в неделю употребляют 30,8% детей, а фастфуд ежедневно едят 13,7%.

На рацион казахстанцев влияют и традиции питания. Мясо, тесто, блюда вроде мантов и лагмана остаются привычной частью национальной кухни, а современная городская среда добавляет к ним фастфуд, сладкие напитки и готовую еду. В среднем казахстанцы потребляют около 17 граммов соли в сутки, почти в четыре раза больше рекомендованного ВОЗ уровня. В некоторых продуктах уличной еды содержание трансжиров может превышать рекомендуемую суточную норму на 220%.

Лишний вес может стать началом целой цепочки проблем со здоровьем. Он увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, связан с повышенным риском сахарного диабета 2-го типа и артериальной гипертензии, то есть повышенного давления, которое имеет прямое отношение к сердечно-сосудистым заболеваниям.

В глобальном докладе ВОЗ повышенное систолическое артериальное давление названо наиболее значимым фактором риска преждевременной смерти среди 87 изученных поведенческих, экологических, профессиональных и метаболических факторов. По оценкам организации, с повышенным давлением связано около 10,8 млн предотвратимых смертей в год.

Для Казахстана эта связь особенно актуальна: около 80% смертей в стране связаны с неинфекционными заболеваниями. В эту группу входят сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания и хронические болезни органов дыхания.

Но лишний вес и ожирение не единственные факторы, повышающие риск неинфекционных заболеваний. Курение также относится к ключевым поведенческим рискам для здоровья: оно повреждает сосуды, способствует развитию атеросклероза и повышает вероятность инфаркта и инсульта. По данным Бюро национальной статистики, в 2026 году табак курили 15,1% населения Казахстана в возрасте 15 лет и старше. Среди мужчин показатель составил 30,5%, среди женщин 4,9%.

К этой же группе относится недостаток физической активности. 71,8% взрослых в Казахстане ведут малоподвижный образ жизни. Еще один поведенческий риск связан с употреблением алкоголя: регулярное и чрезмерное употребление может повышать артериальное давление и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Есть и менее очевидный фактор, связанный с образом жизни, – хронический стресс. Постоянное напряжение влияет не только на физиологические процессы, но и на поведение человека: на его фоне становится сложнее поддерживать физическую активность, контролировать питание, отказаться от курения или чрезмерного употребления алкоголя.

При таком многообразии причин и рисков отдельный фактор нельзя рассматривать в отрыве от остальных. Об этом говорит председатель ОЮЛ "Национальная ассоциация по снижению вреда факторов риска для здоровья человека "Денсаулық", доктор медицинских наук, профессор Талгат Нургожин:

"К информации о здоровье нужно относиться критически. Нельзя полностью доверять отдельным утверждениям, особенно если они не подкреплены надежными медицинскими источниками. Важно проверять, откуда получена информация, на каких данных она основана, и ориентироваться на доказательные источники. Если у человека есть проблемы со здоровьем, правильнее обратиться к профильному специалисту, который сможет оценить конкретную ситуацию и дать профессиональные рекомендации".

Борьба с неинфекционными заболеваниями в Казахстане переросла из медицинской задачи в государственный приоритет. Профилактика хронических патологий и снижение факторов риска закреплены в стратегических документах страны. Государство реализует меры, направленные на профилактику заболеваний и формирование более здоровой среды.

За проблемой лишнего веса стоит сложный комплекс взаимосвязанных факторов: питание, физическая активность, курение, алкоголь, стресс и повседневные привычки. Государство принимает меры по профилактике, однако многое зависит и от самого человека: от того, что он ест, насколько активен и какие привычки формирует каждый день. В конечном счете здоровье складывается из сочетания этих факторов, и ответственность за него лежит не только на системе здравоохранения, но и на каждом из нас.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
исследование
00:30, 13 мая 2024
Как вес в детстве влияет на здоровье в зрелом возрасте
24 страны за год: алматинка превратила путешествия в образ жизни
13:54, 09 января 2025
24 страны за год: алматинка превратила путешествия в образ жизни
Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное
02:45, 20 января 2025
Производители шампанского в Европе теряют доход из-за тренда на здоровый образ жизни
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Андрей Буяльский
10:14, Сегодня
Казахстанский хоккеист Буяльский оформил гол+пас и помог польскому клубу одержать победу
Новак Джокович пожимает руку сопернику
09:49, Сегодня
Прослезился: Серб Новак Джокович неожиданно вылетел в первом круге US Open
Михаил Кравец даёт установку команде на турнире в Санкт-Петербурге
09:34, Сегодня
"Команда идёт в борьбу": Кравец дал оценку результату "Барыса" на турнире имени Пучкова
Награждение Фатимы Супыгалиевой квартирой
09:20, Сегодня
Исторической чемпионке мира по дзюдо из Казахстана Супыгалиевой подарили квартиру
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: