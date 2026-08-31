Как питание и образ жизни влияют на здоровье

По международному исследованию, в 2024 году доля взрослых жителей Казахстана с индексом массы тела выше 25 составила 56%.

Для страны, где проблема уже касается половины взрослого населения, это повод посмотреть не только на саму цифру, но и на то, что стоит за ней: как питаются люди, насколько они активны и к каким последствиям для здоровья это может привести.

Ожирение касается не только взрослых. В Казахстане 22,4% взрослых страдают ожирением, а среди детей 6-9 лет 20,6% имеют избыточную массу тела и 6,6% страдают ожирением. При этом сладкие газированные напитки 4-7 раз в неделю употребляют 30,8% детей, а фастфуд ежедневно едят 13,7%.

На рацион казахстанцев влияют и традиции питания. Мясо, тесто, блюда вроде мантов и лагмана остаются привычной частью национальной кухни, а современная городская среда добавляет к ним фастфуд, сладкие напитки и готовую еду. В среднем казахстанцы потребляют около 17 граммов соли в сутки, почти в четыре раза больше рекомендованного ВОЗ уровня. В некоторых продуктах уличной еды содержание трансжиров может превышать рекомендуемую суточную норму на 220%.

Лишний вес может стать началом целой цепочки проблем со здоровьем. Он увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, связан с повышенным риском сахарного диабета 2-го типа и артериальной гипертензии, то есть повышенного давления, которое имеет прямое отношение к сердечно-сосудистым заболеваниям.

В глобальном докладе ВОЗ повышенное систолическое артериальное давление названо наиболее значимым фактором риска преждевременной смерти среди 87 изученных поведенческих, экологических, профессиональных и метаболических факторов. По оценкам организации, с повышенным давлением связано около 10,8 млн предотвратимых смертей в год.

Для Казахстана эта связь особенно актуальна: около 80% смертей в стране связаны с неинфекционными заболеваниями. В эту группу входят сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания и хронические болезни органов дыхания.

Но лишний вес и ожирение не единственные факторы, повышающие риск неинфекционных заболеваний. Курение также относится к ключевым поведенческим рискам для здоровья: оно повреждает сосуды, способствует развитию атеросклероза и повышает вероятность инфаркта и инсульта. По данным Бюро национальной статистики, в 2026 году табак курили 15,1% населения Казахстана в возрасте 15 лет и старше. Среди мужчин показатель составил 30,5%, среди женщин 4,9%.

К этой же группе относится недостаток физической активности. 71,8% взрослых в Казахстане ведут малоподвижный образ жизни. Еще один поведенческий риск связан с употреблением алкоголя: регулярное и чрезмерное употребление может повышать артериальное давление и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Есть и менее очевидный фактор, связанный с образом жизни, – хронический стресс. Постоянное напряжение влияет не только на физиологические процессы, но и на поведение человека: на его фоне становится сложнее поддерживать физическую активность, контролировать питание, отказаться от курения или чрезмерного употребления алкоголя.

При таком многообразии причин и рисков отдельный фактор нельзя рассматривать в отрыве от остальных. Об этом говорит председатель ОЮЛ "Национальная ассоциация по снижению вреда факторов риска для здоровья человека "Денсаулық", доктор медицинских наук, профессор Талгат Нургожин:

"К информации о здоровье нужно относиться критически. Нельзя полностью доверять отдельным утверждениям, особенно если они не подкреплены надежными медицинскими источниками. Важно проверять, откуда получена информация, на каких данных она основана, и ориентироваться на доказательные источники. Если у человека есть проблемы со здоровьем, правильнее обратиться к профильному специалисту, который сможет оценить конкретную ситуацию и дать профессиональные рекомендации".

Борьба с неинфекционными заболеваниями в Казахстане переросла из медицинской задачи в государственный приоритет. Профилактика хронических патологий и снижение факторов риска закреплены в стратегических документах страны. Государство реализует меры, направленные на профилактику заболеваний и формирование более здоровой среды.

За проблемой лишнего веса стоит сложный комплекс взаимосвязанных факторов: питание, физическая активность, курение, алкоголь, стресс и повседневные привычки. Государство принимает меры по профилактике, однако многое зависит и от самого человека: от того, что он ест, насколько активен и какие привычки формирует каждый день. В конечном счете здоровье складывается из сочетания этих факторов, и ответственность за него лежит не только на системе здравоохранения, но и на каждом из нас.