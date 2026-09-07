Казахстан успешно осуществил второй выпуск панда-облигаций

7 сентября Министерство финансов успешно осуществило второй выпуск суверенных панда-облигаций на китайском фондовом рынке в общем объеме 6,6 млрд юаней, сообщает Zakon.kz.

Панда-облигации были размещены двумя траншами: трехлетние облигации по ставке 1,82% годовых в объеме 5 млрд юаней и пятилетние облигации по ставке 1,95% годовых в объеме 1,6 млрд юаней.

Казахстан вновь привлек финансирование на китайском рынке на условиях, сопоставимых со странами с более высокими кредитными рейтингами категории "А".

Высокий интерес инвесторов отражает позитивную оценку проводимых в Казахстане экономических и структурных реформ, направленных на диверсификацию и повышение устойчивости экономики.

Выпуск состоялся вслед за повышением суверенного кредитного рейтинга Казахстана рейтинговым агентством S&P с "BBB-" до "BBB" со "стабильным" прогнозом, отражающим устойчивые перспективы экономического роста и низкий уровень государственного долга, составляющий 20,9% к ВВП. При этом внешний государственный долг составляет 4,5% к ВВП, что является одним их самых низких показателей в мире.

Размещение состоялось на фоне дальнейшего укрепления всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем. Партнерство приобрело беспрецедентно высокий уровень, охватывая практически все ключевые сферы – от торговли и инвестиций до энергетики, транспорта, промышленной кооперации и цифровизации. Углубление сотрудничества на рынках капитала, в том числе через выход казахстанских эмитентов на рынок Китая, служит практическим отражением этого курса.

Последовательное развитие присутствия Казахстана на международных рынках капитала способствует расширению источников финансирования, диверсификации долгового портфеля и формированию устойчивого доступа к различным группам инвесторов. Министерство финансов и далее будет придерживаться сбалансированного подхода к государственным заимствованиям с учетом рыночной конъюнктуры и задач эффективного управления государственным долгом. Данное размещение трехлетнего и пятилетнего траншей способствует дальнейшему формированию суверенной кривой доходности Казахстана в китайских юанях и создает ориентир для последующих выпусков казахстанских квазигосударственных и корпоративных эмитентов.

Ведущим организатором выпуска выступил China International Capital Corporation Limited (CICC). Совместными ведущими организаторами стали China Construction Bank Limited (CCB), Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), The Export-Import Bank of China и Bank of China Limited (BOC). Локальным менеджером сделки выступило АО "Teniz Capital Investment Banking".