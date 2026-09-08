Нефть подскочила почти до 100 долларов: как на этом выиграет бюджет Казахстана

Цена нефти приблизилась к 100 долларам за баррель на фоне перебоев с поставками из Персидского залива. Для Казахстана это означает заметный запас относительно цены, заложенной в прогноз на 2027 год, сообщает Zakon.kz.

В бюджете РК заложили 70 долларов за баррель

При подготовке прогноза социально-экономического развития на 2027-2029 годы Казахстан исходил из цены нефти в 70 долларов за баррель. Об этом 25 августа 2026 сообщил вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

По его словам, консенсус-прогноз международных организаций и глобальных инвестиционных банков на 2027 год был снижен до 73 долларов, поэтому в базовом сценарии Казахстана закрепили более консервативный показатель в 70 долларов.

Похоже, прогноз правительства сбудется с большим опережением. Утром 8 сентября фьючерсы на нефть марки Brent торговались примерно по 97,7 доллара за баррель. За неделю цена выросла на 3,26%, за месяц – почти на 17%.

Рынок реагирует на новую эскалацию военного конфликта между США и Ираном и перебои с поставками через Ормузский пролив. По данным издания The Economic Times со ссылкой на аналитическое агентство Argus, поставки сырой нефти от производителей Ближнего Востока сократились примерно с 18 млн баррелей в сутки до начала войны до около 11 млн баррелей сейчас.

До возобновления боевых действий 30 августа через Ормуз проходило около 8-9 млн баррелей нефти в сутки. После нового витка конфликта потоки опустились ниже 2 млн баррелей, хотя среднесуточная скользящая оценка остается на уровне 4-5 млн баррелей.

Другими словами: до войны через Ормузский пролив проходило около 100-125 коммерческих судов в сутки. Сейчас их число сократилось примерно до 10 в сутки в среднем за последние 10 дней.

Фото: tankermap

Рынок ждет 80 долларов

Нынешний уровень цен во многом связан с геополитической премией. Поэтому при восстановлении поставок нефть может заметно подешеветь.

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs повысил прогноз средней цены нефти Brent на 2027 год до 80 долларов за баррель. В основе оценки – коммерческие запасы стран ОЭСР, текущие оценки спроса в ОЭСР, долгосрочный ценовой ориентир Brent и историческая зависимость между запасами и спотовыми ценами относительно дальних фьючерсов.

Экономист Эльдар Шамсутдинов связывает разницу между текущей ценой и оценкой справедливой стоимости именно с геополитической премией.

"Если справедливая цена 80 долларов, значит, премия за риск 15 долларов". Эльдар Шамсутдинов

То есть при цене около 95 долларов примерно 15 долларов в ней, по этой оценке, приходится на риск дальнейшего ухудшения ситуации вокруг поставок нефти.

Для Казахстана это означает, что часть нынешнего ценового преимущества может исчезнуть после нормализации ситуации. Но при цене около 80 долларов оно все равно будет выше бюджетной предпосылки.

Плюсы и минусы для Казахстана

Еще один фактор поддержки цен – решение ОПЕК+. 6 сентября 2026 года Казахстан, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман договорились сохранить в октябре уровни добычи сентября. Ранее альянс увеличил квоты на сентябрь, завершив постепенную отмену сокращений на 1,65 млн баррелей в сутки, действовавших с 2023 года. При этом фактическая добыча и экспорт остаются ниже установленных показателей из-за военных действий и проблем с транспортировкой нефти через Ормузский пролив.

Высокая цена сырья имеет для мировой экономики и обратную сторону. На рынке уже дорожают нефтепродукты, прежде всего дизельное топливо.

По данным Axios, розничная цена дизеля в США приблизилась к 5,85 доллара за галлон, превысив предыдущий рекорд в 5,82 доллара, установленный в июне 2022 года. Об этом также сообщают The New York Times и Associated Press.

Основным фактором дефицита остаются ограничения энергетических потоков через Ормузский пролив. Дополнительное давление оказывают усилившиеся атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Таким образом, для всего мира (и для Казахстана тоже) эффект не очень приятен: дорогие нефтепродукты увеличивают стоимость перевозок и логистики (что в нашем случае может частично съедать эффект от роста нефтяных доходов).

И все же при цене нефти выше заложенных в прогноз 70 долларов нефтяной сектор получает более высокую выручку. Часть этой суммы поступает государству через налоги и другие платежи нефтяных компаний, а также отражается на поступлениях в Национальный фонд.

Ранее мы сообщили, что Казахстан намерен скорректировать план добычи нефти из-за атак на КТК.