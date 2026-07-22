Дойдет ли цена нефти вновь до 100 долларов: что происходит на мировом рынке

За месяц нефть Brent подорожала почти на 20% и впервые с июня превысила отметку 92 доллара за баррель. Поводом стали эскалация конфликта на Ближнем Востоке и опасения перебоев с поставками. Что сегодня определяет движение цен "черного золота" - в обзоре Zakon.kz.

Правила диктует политика, а не экономика

Нефтяной рынок переживает одну из самых напряженных недель с начала года. Цены продолжают расти четвертую торговую сессию подряд, реагируя на события, которые разворачиваются вокруг Ирана и его союзников.

Как отмечает Синьхуа, новый импульс котировкам дали удары американских военных по объектам на юге и западе Ирана, а также ответные атаки Тегерана по американским объектам в Бахрейне, Кувейте и Иордании. Инвесторы опасаются, что дальнейшая эскалация может привести к перебоям в поставках нефти.

Дополнительную тревогу вызвали действия йеменских хуситов. Они объявили о расширении морской блокады, заявив, что она распространяется не только на связанные с Саудовской Аравией суда, но и на весь морской транспорт, следующий в саудовские порты и обратно.

По словам аналитика Аюшмана Оджхи, рынок сейчас одновременно оценивает сразу несколько факторов риска.

"Это военные столкновения между США и Ираном, угроза для судоходства и возможность нарушения поставок нефти из одного из крупнейших экспортных регионов мира". Аюшман Оджха

Первые последствия уже появились. По сведениям международных агентств, несколько танкеров с саудовской нефтью, направлявшихся в Китай и Индию, изменили маршрут после предупреждений хуситов.

Как видим из данных платформы Тankermap, на момент написания этого материала в Ормузском заливе было всего 13 танкеров. До конфликта через пролив (с учетом газовозов, сухогрузов и контейнеровозов) проходило до 130 судов в сутки.

Фото: tankermap

Нефти хватает, но почему растут цены?

На первый взгляд может показаться, что мир столкнулся с масштабным дефицитом нефти. Однако большинство крупнейших мировых аналитических центров приходят к другому выводу.

По оценке Goldman Sachs, нынешние цены Brent примерно на 70% формируются геополитической премией и лишь на 30% отражают фундаментальный баланс спроса и предложения.

В J.P. Morgan считают, что без военного фактора справедливая стоимость Brent сегодня находилась бы в диапазоне 78-82 доллара за баррель.

Иными словами, рынок сегодня покупает не столько саму нефть, сколько страховку от возможных будущих перебоев.

Что должно произойти, чтобы нефть стоила 100 долларов

Несмотря на бурный рост котировок, большинство аналитиков пока не считают нефть по 100 долларов основным сценарием.

Как пишет Bank of America, вероятность такого развития событий до конца года составляет 25-30%. Для достижения трехзначной отметки мировому рынку потребуется потерять не менее 2,5-3 миллионов баррелей нефти в сутки, причем компенсировать такой объем быстро не удастся.

Аналитики выделяют несколько событий, которые способны привести к подобному развитию ситуации.

Главный – возможная блокировка Ормузского пролива.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), через пролив ежедневно проходит около 20,5 миллиона баррелей нефти, что составляет примерно пятую часть мирового потребления жидких углеводородов. Даже кратковременное перекрытие этого маршрута способно поднять стоимость Brent до 110 долларов за баррель.

Поможет ли увеличение добычи ОПЕК+

На первый взгляд у рынка есть серьезный запас прочности.

По данным ОПЕК, свободные производственные мощности стран альянса достигают 5,5-6 миллионов баррелей в сутки. Семь стран ОПЕК+, включая Казахстан, уже договорились увеличить добычу в августе на 188 тысяч баррелей в сутки, подчеркнув при этом, что готовы скорректировать решение в зависимости от ситуации на рынке.

Однако, главная проблема заключается не столько в добыче, сколько в возможности доставить нефть покупателям.

Существующие обходные трубопроводы способны транспортировать лишь 6,5-8,5 миллиона баррелей в сутки, тогда как через Ормузский пролив ежедневно проходит более 20 миллионов баррелей.

Тем не менее, большинство крупнейших мировых аналитических центров пока не ожидают длительного сохранения нынешних цен.

Так, в J.P. Morgan ожидают, что, если конфликт на Ближнем Востоке не приведет к разрушению нефтяной инфраструктуры или перекрытию ключевых морских путей, геополитическая премия постепенно начнет сокращаться. В этом случае фундаментальные факторы вновь станут главным ориентиром для рынка, а цены могут вернуться к более низким уровням.

Ранее вице-министр энергетики РК Ерлан Акбаров рассказал о запасах нефти в стране.