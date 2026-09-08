Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 сентября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 8 сентября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 454,31 тенге, евро – 528,04 тенге, рубля – 5,25 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 452 тенге, продажи – 459 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 524 тенге, продажи – 534 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,25 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 454,2 тенге, продажи – 456 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 527,5 тенге, продажи – 531,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,10 тенге, продажи – 5,22 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 454,2 тенге, продажи – 456,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 527,7 тенге, продажи – 532,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,14 тенге, продажи – 5,21. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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