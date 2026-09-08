Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 454,31 тенге, евро – 528,04 тенге, рубля – 5,25 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 452 тенге, продажи – 459 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 524 тенге, продажи – 534 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,25 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 454,2 тенге, продажи – 456 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 527,5 тенге, продажи – 531,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,10 тенге, продажи – 5,22 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 454,2 тенге, продажи – 456,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 527,7 тенге, продажи – 532,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,14 тенге, продажи – 5,21.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.