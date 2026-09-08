Сразу 6 автобусных маршрутов изменят схему движения в Алматы

С 8 сентября 2026 года в Алматы временно изменятся схемы движения шести автобусных маршрутов. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на городской транспортный холдинг.

Согласно официальным данным, такие перемены связаны с ремонтными работами:

"В связи со строительством сетей водоснабжения и канализации в микрорайоне Акжар и полным перекрытием движения по улице Рыскулова (на участке от улицы Кунаева до улицы Айтматова), с 8 сентября временно изменятся схемы движения маршрутов №4, №14, №44, №50, №52 и №128".

№4

В южном направлении: улица Шаляпина (запад) – улица Яссауи (юг) – улица Кунаева (запад) – улица Рыскулова (юг) – далее по схеме.

В обратном направлении: улица Грозы (север) – улица Кунаева (восток) – улица Яссауи (север) – улица Шаляпина (восток) – далее по схеме.

№14

В северном направлении: по схеме – улица Грозы (север) – улица Кунаева (запад) – улица Рыскулова (юг) – улица Жандосова (запад) – улица Даулеткерей (север) – улица Абдильдина (запад) – далее по схеме.

В обратном направлении: улица Абдильдина (восток) – улица Даулеткерей (юг) – улица Жандосова (восток) – улица Грозы (север) – далее по схеме.

№44

В западном направлении: по схеме – проспект Абая (запад) – улица Ашимова (юг) – улица Айтматова (запад) – улица Даулеткерей (юг) – улица Жандосова (восток) – улица Грозы (север) – улица Кунаева (запад) – улица Рыскулова (юг) – улица Жандосова (запад) – улица Даулеткерей (север) – улица Айтматова (восток) – улица Ашимова (север) – разворот на развязке проспекта Абая на запад – далее по схеме.

В обратном направлении: улица Алатау (юг) – проспект Абая (восток) – улица Ашимова (юг) – улица Айтматова (запад) – улица Даулеткерей (юг) – улица Жандосова (восток) – улица Грозы (север) – улица Кунаева (восток) – улица Рыскулова (юг) – улица Жандосова (запад) – улица Даулеткерей (север) – улица Айтматова (восток) – улица Ашимова (север) – разворот на развязке проспекта Абая на восток – далее по схеме.

№50

В северном направлении: конечный пункт улица Байсултанова – улица Абдильдина (север) – улица Даулеткерей (юг) – улица Жандосова (восток) – улица Грозы (север) – улица Кунаева (восток) – улица Яссауи (север) – далее по схеме.

В обратном направлении: без изменений.

№128

В восточном направлении: улица Ашимова (юг) – улица Шаляпина (восток) – улица Яссауи (юг) – улица Жандосова (восток) – далее по схеме.

В западном направлении: улица Жандосова (запад) – улица Яссауи (север) – улица Шаляпина (запад) – улица Ашимова (север) – далее по схеме.

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